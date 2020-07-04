"Динамо" по ходу поединка сумело отыграть у "Шахтера" два мяча, но победу все равно отпраздновали "горняки"

В чемпионате Украины по футболу состоялось последнее в нынешнем сезоне национальное "классико". "Динамо" принимало на НСК "Олимпийский" "Шахтер". Поединок с обилием голов завершился победой "горняков" со счетом 3:2. Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" на нашем сайте с самыми яркими моментами противостояния.

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Полное видео матча "Динамо" – "Шахтер" (2:3)

Первый тайм матча на НСК "Олимпийский" прошел под диктовку "Шахтера", и на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "горняков". У дончан отличились Степаненко и Коноплянка.

Во втором тайме "Динамо", игравшее без получившего травму Цыганкова, сумело совершить камбек. После голов в исполнении Вербича и вышедшего на замену Де Пены счет стал равным – 2:2.

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Однако последнее слово в этом матче оказалось за чемпионом страны – "Шахтером". На 72-й минуте поединка Тайсон, который буквально перед этим вышел на замену, отдал изумительный пас в штрафную на Алана Патрика, который забил победный для "горняков" мяч – 3:2 в пользу дончан.

Отметим, что уже в компенсированное арбитром время защитник "Динамо" Пиварич грубо нарушил правила против Алана Патрика, въехав в него прямой ногой. За это хорват увидел перед собой красную карточку.

Алан Патрик vs Сирота / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" В тренде Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

Динамо – Шахтер – 2:3

Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 – Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72

Динамо: Бойко – Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич – Сидорчук – Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич – Русин (Де Пена, 46)

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54) – Степаненко (Бондаренко, 77) – Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77) – Мораес (Фернандо, 77)

Предупреждения: Кадири – Соломон, Болбат, Степаненко

Удаление: Пиварич (90+1, Динамо)

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Таким образом за три тура до финиша чемпионата Украины "Динамо" осталось с 55 очками в активе. Киевляне удерживают вторую строчку в турнирной таблице, позволяющую получить пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Однако уже в воскресенье "Заря", имеющая матч в запасе, может обойти команду Алексея Михайличенко, если обыграет в Запорожье "Александрию".

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