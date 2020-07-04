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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

4 июля, 21:26

Олег Люлька Олег Люлька

"Динамо" по ходу поединка сумело отыграть у "Шахтера" два мяча, но победу все равно отпраздновали "горняки"

В чемпионате Украины по футболу состоялось последнее в нынешнем сезоне национальное "классико". "Динамо" принимало на НСК "Олимпийский" "Шахтер". Поединок с обилием голов завершился победой "горняков" со счетом 3:2. Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" на нашем сайте с самыми яркими моментами противостояния.

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Полное видео матча "Динамо" – "Шахтер" (2:3)

Первый тайм матча на НСК "Олимпийский" прошел под диктовку "Шахтера", и на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "горняков". У дончан отличились Степаненко и Коноплянка.

Во втором тайме "Динамо", игравшее без получившего травму Цыганкова, сумело совершить камбек. После голов в исполнении Вербича и вышедшего на замену Де Пены счет стал равным – 2:2.

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Однако последнее слово в этом матче оказалось за чемпионом страны – "Шахтером". На 72-й минуте поединка Тайсон, который буквально перед этим вышел на замену, отдал изумительный пас в штрафную на Алана Патрика, который забил победный для "горняков" мяч – 3:2 в пользу дончан.

Отметим, что уже в компенсированное арбитром время защитник "Динамо" Пиварич грубо нарушил правила против Алана Патрика, въехав в него прямой ногой. За это хорват увидел перед собой красную карточку.

Алан Патрик vs Сирота

Алан Патрик vs Сирота / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В тренде
Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

Динамо – Шахтер – 2:3
Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 – Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72
Динамо: Бойко – Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич – Сидорчук – Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич – Русин (Де Пена, 46)
Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54) – Степаненко (Бондаренко, 77) – Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77) – Мораес (Фернандо, 77)
Предупреждения: Кадири – Соломон, Болбат, Степаненко
Удаление: Пиварич (90+1, Динамо)

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Читайте также: Вратарь "Динамо" пытался возвысить себя перед болельщиками за счет "горняка" Мораеса

Таким образом за три тура до финиша чемпионата Украины "Динамо" осталось с 55 очками в активе. Киевляне удерживают вторую строчку в турнирной таблице, позволяющую получить пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Однако уже в воскресенье "Заря", имеющая матч в запасе, может обойти команду Алексея Михайличенко, если обыграет в Запорожье "Александрию".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Динамо" в конце мая

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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