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"Пятов понимает, что его реально вытеснить из основного состава "Шахтера": юный Трубин – о коллеге

16 июня, 00:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой вратарь "горняков" многому учится у первого номера сборной Андрея Пятова

В донецком "Шахтере" подрастает достойная смена опытному голкиперу Андрею Пятову. В воскресенье вечером "Шахтер" обыграл "Колос" в 26 туре чемпионата Украины, а ворота донецкой команды защищал 18-летний Анатолий Трубин.

Молодой страж владений "горняков" смог не пропустить ни одного мяча, а о его удачной игре уже заговорили эксперты. Сам же Анатолий рассказал, что учится у голкипера сборной, но готов составить ему конкуренцию:

"Андрей говорит: "Если сделал ошибку, даже голевую, нужно понимать, что есть еще 45-50 минут матча. Будет какой-то момент, когда можешь спасти команду, и вы можете выиграть. Главное – не опускать руки и не закапывать себя в яму, будет только хуже от этого.

Смотреть за его игрой – это одно. Но когда работаешь рядом с ним – он подымается еще на уровень выше. Он и человек хороший. Пятов – реально топ-вратарь. Андрей очень опытный. Постоянно помогает мне на тренировках. Но, конечно, вытеснить его реально. Он и сам это понимает".

Вашему вниманию – передача "Великий футбол" от 14 июня с сюжетом о Трубине.

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Смотрите, как "Шахтер" с Анатолием в воротах обыграл в воскресенье "Колос"

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футбол вратарь Шахтер Донецк Андрей Пятов Анатолий Трубин

Источник: Телеканал "Футбол"

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