Пятов: "Я видел, что динамовцы тоже шокированы расистскими выкриками"

Пятов поддержал легионеров / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После вчерашнего украинского дерби "Шахтер" – "Динамо" болельщики обсуждали не только сам матч, но и сопровождавший его расистский скандал. Напомним, "Шахтер" обыграл "Динамо" с минимальным счетом 1:0, но при этом игра прерывалась из-за расистской выходки фанатов. На нее Тайсон отреагировал неприличным жестом, за что и был удален. Смотрите, как разворачивались события в этом эпизоде.

Своими впечатлениями поделился вратарь "Шахтера" Андрей Пятов: "Мы все немного в шоке от произошедшего на трибунах. Впервые такое вижу. Никогда не думал, что люди могут так некрасиво себя вести. Это никого не красит. В подтрибунном помещении обсуждали с игроками "Динамо" инцидент. У них в команде также есть представители других национальностей. Я видел, что Родригеш тоже шокирован, ведь это и его, получается, касалось. Арбитр сказал, что остановит игру, если еще раз такое повторится".

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Также свое видение произошедшего изложил полузащитник Маркос Антонио: "Классико – это всегда очень большая ответственность. В таких матчах хочется показывать все лучшее, и, слава Богу, сегодня мы смогли одержать победу. Продолжаем идти на первом месте в чемпионате с отличным отрывом. Травма Мораеса? Игра была достаточно жесткой, и Жуниору действительно не повезло. Надеюсь, он как можно скорее восстановится и мы сможем играть вместе. Если говорить об инциденте с фанатами, то это ужасно, когда такое происходит в футболе. Игре нужны настоящие болельщики, а не люди, которые приходят на стадион и так себя ведут, не уважая атлетов. Над этим нужно работать, потому что такие эпизоды расстраивают всех нас. Дентиньо, Тайсон, другие ребята сейчас чувствуют себя ужасно. Надеюсь, они пройдут через этот непростой момент и продолжат свой путь".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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