"Работа не прекращается, она продолжится в Киеве": Михайличенко подвел итоги сборов в Турции

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итог тренировочного сбора команды в Турции. Ранее мы писали, что киевское "Динамо" завершило зимние сборы в Турции победой над "Динамо" Тбилиси.
"Мы выполнили всю запланированную работу, это очень хорошо. И те спарринги, которые мы провели, были качественными. Мы смогли и себя проверить, и получить ту нагрузку, которую хотели. От этого сбора многое зависит, но это всего лишь половина дела, потому что сборы – это лишь фундамент, на котором должно строиться все остальное. Работа не прекращается, она продолжится в Киеве уже по ходу сезона, поэтому нужно улучшать, совершенствовать и доставать из себя то, что мы сумели наработать на этих сборах", – отметил наставник.
"На данный момент у нас практически каждая позиция дублируется, учитывая, что на подходе Витя Цыганков. Есть конкуренция на каждой позиции, это очень хорошо. Самое главное – как мы будем использовать потенциал команды, и как ребята смогут проявлять себя. От этого очень много зависит. А говорить абстрактно нет смысла", – подытожил Михайличенко.
"Динамо" Киев – "Лугано". Обзор матча:
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