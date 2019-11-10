Расизм со стороны ультрас "Динамо": стала известна официальная реакция "Шахтера"

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Появилось заявление футбольного клуба "Шахтер" относительно инцидента на матче чемпионата Украины между "горняками" и киевским "Динамо". Напомним, дончане выиграли "классико", которое едва не сорвали ультрас "Динамо" расистскими оскорблениями в адрес игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо. В результате проявлений расизма судья матча был вынужден на пять минут увести команды с поля – такое случилось впервые в истории чемпионата Украины!

"ФК "Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, – говорится в заявлении донецкого клуба. – Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах"



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"ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – говорится в заявлении горняцкого клуба

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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