Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги

Роман Санжар дебютирует в "Карпатах", у киевлян - идущая второй "Десна", а лидер сразится с "Зарей" Скрипника

"Шахтер" vs "Заря" - центральный матч 7 тура чемпионата Украины

На выходных будет сыгран седьмой тур украинский футбольной Премьер-лиги. В центральном поединке в субботу встречаются лидер чемпионата "Шахтер" и "Заря" Виктора Скрипника, претендующая на звание третьей силы ЧУ. В свою очередь "Динамо" в воскресенье примет "Десну".

Суббота, 14 сентября

"Александрия" – "Днепр-1"

14:00, Футбол 2

Для коуча "Александрии" Владимира Шарана матчи против клуба, где прошла лучшая часть его карьеры, – всегда особенные. Пусть этот клуб сейчас и называется на два символа иначе.

"Шахтер" – "Заря"

17:00, Футбол 2

Не так давно Виктор Скрипник пострадал от экс-форварда "горняков" Факундо Феррейры, выбившего его команду из Лиги Европы, а теперь нашему "немцу" предстоит впервые противостоять самому "Шахтеру".

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"Карпаты" – "Ворскла"

17:00, УНИАН

Весной Виталий Косовский дебютировал во главе полтавчан именно в поединке с "Карпатами" и был нещадно бит (0:4). Сможет ли он организовать "ответочку" новому рулевому львовян Роману Санжару в день его дебюта?

Воскресенье, 15 сентября

"Мариуполь" – "Олимпик"

14:00, Футбол 1

Новый наставник дончан Висенте Гомес намерен сделать то, что не удалось его предшественникам Жулио Сезару и Игорю Климовскому – одержать, наконец, с командой первую победу в текущем сезоне. Задача не из простых – все три предыдущих визита "олимпийцев" в Приазовье заканчивались поражениями.

"Динамо" – "Десна"

17:00, 2+2

Матч с участием ближайшего преследователя лидера первенства "Шахтера". И это не "Динамо"! А это серьезный раздражитель для киевлян, чья серия без побед во всех турнирах достигла уже пяти матчей.

"Колос" – "Львов"

19:30, Футбол 1

В апреле "Колос" Руслана Костышина не смог совладать с подопечными Владимира Мазяра – "Горняком-Спорт", в первой лиге (1:2). Теперь перед Костышиным тот же оппонент, но уже во главе другого клуба, а главное – в другом турнире. Для Мазяра это дебют в ФК "Львов".

Напомним, что накануне "Шахтер" представил двух новичков команды:

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