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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги

14 сентября, 11:51

Роман Санжар дебютирует в "Карпатах", у киевлян - идущая второй "Десна", а лидер сразится с "Зарей" Скрипника

"Шахтер" vs "Заря" - центральный матч 7 тура чемпионата Украины

"Шахтер" vs "Заря" - центральный матч 7 тура чемпионата Украины

На выходных будет сыгран седьмой тур украинский футбольной Премьер-лиги. В центральном поединке в субботу встречаются лидер чемпионата "Шахтер" и "Заря" Виктора Скрипника, претендующая на звание третьей силы ЧУ. В свою очередь "Динамо" в воскресенье примет "Десну".

Суббота, 14 сентября

"Александрия" – "Днепр-1"
14:00, Футбол 2
Для коуча "Александрии" Владимира Шарана матчи против клуба, где прошла лучшая часть его карьеры, – всегда особенные. Пусть этот клуб сейчас и называется на два символа иначе.

"Шахтер" – "Заря"
17:00, Футбол 2
Не так давно Виктор Скрипник пострадал от экс-форварда "горняков" Факундо Феррейры, выбившего его команду из Лиги Европы, а теперь нашему "немцу" предстоит впервые противостоять самому "Шахтеру".

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"Карпаты" – "Ворскла"
17:00, УНИАН
Весной Виталий Косовский дебютировал во главе полтавчан именно в поединке с "Карпатами" и был нещадно бит (0:4). Сможет ли он организовать "ответочку" новому рулевому львовян Роману Санжару в день его дебюта?

Воскресенье, 15 сентября

"Мариуполь" – "Олимпик"
14:00, Футбол 1
Новый наставник дончан Висенте Гомес намерен сделать то, что не удалось его предшественникам Жулио Сезару и Игорю Климовскому – одержать, наконец, с командой первую победу в текущем сезоне. Задача не из простых – все три предыдущих визита "олимпийцев" в Приазовье заканчивались поражениями.

В тренде
Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги
"Шахтер" vs "Заря" - центральный матч 7 тура чемпионата Украины

"Динамо" – "Десна"
17:00, 2+2
Матч с участием ближайшего преследователя лидера первенства "Шахтера". И это не "Динамо"! А это серьезный раздражитель для киевлян, чья серия без побед во всех турнирах достигла уже пяти матчей.

"Колос" – "Львов"
19:30, Футбол 1
В апреле "Колос" Руслана Костышина не смог совладать с подопечными Владимира Мазяра – "Горняком-Спорт", в первой лиге (1:2). Теперь перед Костышиным тот же оппонент, но уже во главе другого клуба, а главное – в другом турнире. Для Мазяра это дебют в ФК "Львов".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
6
6
0
0
19
3
16
18
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
6
3
2
1
9
6
3
11
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
4
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: В П В В П
5
ДинамоДинамоДин
5
2
2
1
9
5
4
8
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Днепр-1Днепр-1Дне
6
2
2
2
8
7
1
8
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н П Н
7
ВорсклаВорсклаВор
6
2
1
3
7
7
0
7
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н В П
8
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
9
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
11
КарпатыКарпатыКар
6
1
2
3
4
8
-4
5
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В Н П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

Напомним, что накануне "Шахтер" представил двух новичков команды:

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Луганск Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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