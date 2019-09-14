Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги

На выходных будет сыгран седьмой тур украинский футбольной Премьер-лиги. В центральном поединке в субботу встречаются лидер чемпионата "Шахтер" и "Заря" Виктора Скрипника, претендующая на звание третьей силы ЧУ. В свою очередь "Динамо" в воскресенье примет "Десну".
Суббота, 14 сентября
"Александрия" – "Днепр-1"
14:00, Футбол 2
Для коуча "Александрии" Владимира Шарана матчи против клуба, где прошла лучшая часть его карьеры, – всегда особенные. Пусть этот клуб сейчас и называется на два символа иначе.
"Шахтер" – "Заря"
17:00, Футбол 2
Не так давно Виктор Скрипник пострадал от экс-форварда "горняков" Факундо Феррейры, выбившего его команду из Лиги Европы, а теперь нашему "немцу" предстоит впервые противостоять самому "Шахтеру".
"Карпаты" – "Ворскла"
17:00, УНИАН
Весной Виталий Косовский дебютировал во главе полтавчан именно в поединке с "Карпатами" и был нещадно бит (0:4). Сможет ли он организовать "ответочку" новому рулевому львовян Роману Санжару в день его дебюта?
Воскресенье, 15 сентября
"Мариуполь" – "Олимпик"
14:00, Футбол 1
Новый наставник дончан Висенте Гомес намерен сделать то, что не удалось его предшественникам Жулио Сезару и Игорю Климовскому – одержать, наконец, с командой первую победу в текущем сезоне. Задача не из простых – все три предыдущих визита "олимпийцев" в Приазовье заканчивались поражениями.
"Динамо" – "Десна"
17:00, 2+2
Матч с участием ближайшего преследователя лидера первенства "Шахтера". И это не "Динамо"! А это серьезный раздражитель для киевлян, чья серия без побед во всех турнирах достигла уже пяти матчей.
"Колос" – "Львов"
19:30, Футбол 1
В апреле "Колос" Руслана Костышина не смог совладать с подопечными Владимира Мазяра – "Горняком-Спорт", в первой лиге (1:2). Теперь перед Костышиным тот же оппонент, но уже во главе другого клуба, а главное – в другом турнире. Для Мазяра это дебют в ФК "Львов".
Напомним, что накануне "Шахтер" представил двух новичков команды:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк