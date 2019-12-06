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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Разгром экс-тренера "Динамо" перед судным днем в Лиге чемпионов: обзор матча "Шахтер" – "Олимпик"

6 декабря, 21:33

Забив три "сухих" мяча в ворота команды Висенте Гомеса, "горняки" до 14 очков увеличили отрыв от киевлян

"Шахтер" Донецк

"Шахтер" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Первый матч 17-го тура чемпионата Украины, в котором "Шахтер" принимал в Харькове "Олимпик", завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0. В воротах "олимпийцев", возглавляемых экс-тренером "Динамо" Висенте Гомесом, расписались Матвиенко, Марлос и Исмаили – получилась удачная репетиция перед решающим матчем Лиги чемпионов с "Аталантой", который пройдет на стадионе "Металлист" 11 декабря.

Гол Матвиенко

Гол Марлоса

Гол Исмаили

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Отметим, что гол, который для Матвиенко оказался дебютным в сезоне, для "Шахтера" стал уже 1800-м в чемпионатах Украины. Между тем Марлосу удалось прервать свою голевую молчанку, продолжавшуюся с 22 сентября, когда он огорчил "Десну".

В Премьер-лиге "Шахтер" не проигрывает уже 46 матчей кряду. Идущих вторыми динамовцев "горняки" опережают на 14 очков, но у киевлян есть в запасе воскресная игра с "Зарей".

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Статистика матча "Шахтер" – "Олимпик" (3:0)

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Шахтер – Олимпик – 3:0
Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1
Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик (Маркос Антонио, 87), Степаненко – Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон – Мораес
Олимпик: Крынский – Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук – Завийский (Фабиньо, 63), Цымбалюк, Политыло – Имери, Балашов (Г. Пасич, 72) – Шахаб (Джеффри, 81)
Предупреждения: Тайсон – Ксенз, Политыло

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
16
8
3
5
18
16
2
27
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
6
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
8
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
9
КолосКолосКол
16
5
2
9
12
28
-16
17
Забитые 12
Пропущеные 28
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
16
3
2
11
10
29
-19
11
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П П

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк Марлос Олимпик Донецк Николай Матвиенко

Источник: Сегодня|Спорт

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