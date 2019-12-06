Разгром экс-тренера "Динамо" перед судным днем в Лиге чемпионов: обзор матча "Шахтер" – "Олимпик"

Забив три "сухих" мяча в ворота команды Висенте Гомеса, "горняки" до 14 очков увеличили отрыв от киевлян

"Шахтер" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Первый матч 17-го тура чемпионата Украины, в котором "Шахтер" принимал в Харькове "Олимпик", завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0. В воротах "олимпийцев", возглавляемых экс-тренером "Динамо" Висенте Гомесом, расписались Матвиенко, Марлос и Исмаили – получилась удачная репетиция перед решающим матчем Лиги чемпионов с "Аталантой", который пройдет на стадионе "Металлист" 11 декабря.

Гол Матвиенко

Гол Марлоса

Гол Исмаили

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Отметим, что гол, который для Матвиенко оказался дебютным в сезоне, для "Шахтера" стал уже 1800-м в чемпионатах Украины. Между тем Марлосу удалось прервать свою голевую молчанку, продолжавшуюся с 22 сентября, когда он огорчил "Десну".

В Премьер-лиге "Шахтер" не проигрывает уже 46 матчей кряду. Идущих вторыми динамовцев "горняки" опережают на 14 очков, но у киевлян есть в запасе воскресная игра с "Зарей".

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Статистика матча "Шахтер" – "Олимпик" (3:0)

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Шахтер – Олимпик – 3:0

Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик (Маркос Антонио, 87), Степаненко – Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон – Мораес

Олимпик: Крынский – Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук – Завийский (Фабиньо, 63), Цымбалюк, Политыло – Имери, Балашов (Г. Пасич, 72) – Шахаб (Джеффри, 81)

Предупреждения: Тайсон – Ксенз, Политыло

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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