"Динамо" в Турции громит балканцев: киевляне разошлись в третьем матче года

Киевляне забили два мяча за стартовые семь минут поединка с "Вардаром"

"Динамо" на сборе в Турции / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня, 23 января, киевское "Динамо" провело свой третий поединок в 2020 году. В рамках турнира Gloria Cup, который проходит в Турции, вице-чемпион Украины разгромил со счетом 4:0 "Вардар" из Северной Македонии. Напомним, что в предыдущем поединке на сборах киевляне победили "Нефтчи" – 2:1.

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Игра с балканцами была сделана уже в первом тайме – счет на 5-й минуте открыл Буяльский, а всего через две минуты отличился Сидорчук. Третий точный удар на счету Дуэлунда также в первом тайме, а точку уже под занавес поединка поставил Русин, реализовав пенальти на 87 минуте.

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"Динамо" вышло на поле таким составом: Бущан – Караваев, Забарный, Кадар, Овчаренко – Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский – Соль.

Поединок состоится в рамках турнира "Gloria Cup", в котором также принимает участие хорватский клуб "Хайдук".

Расписание спаррингов "Динамо" в Турции

19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:1

23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония) – 3:0

24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Отметим, что Виктор Цыганков восстанавливается от повреждения и пока не принимает участия в матчах. Также только вернулся в общую группу защитник Денис Попов.

Ранее мы сообщали, что футболиста киевского "Динамо" застали на яхте с женщинами: его жена готовится к разводу. Защитник Карлос Самбрано вляпался еще в одну неприятную историю.

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