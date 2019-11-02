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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Реабилитировались за Кубок: как резерв "Шахтера" "Карпаты" громил в чемпионате Украины

2 ноября, 17:25

Голы и лучшие моменты матча 13-го тура чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" отыгрался на львовских "Карпатах" за вылет из Кубка Украины. В 13-м туре чемпионата Украины "горняки" на выезде разгромили одного из аутсайдеров сезона. Главный тренер гостей Луиш Каштру, учитывая плотный график против киевского "Динамо" в Кубке и чемпионате и загребского – в Лиге чемпионов, предоставил отдых некоторым игрокам основы, но даже полурезервный состав "оранжево-черных" не оставил шансов львовянам.

"Карпаты" – "Шахтер" – 0:3
Голы: Борячук (10), Коваленко (58), Тете (65)

"Карпаты": Пидкивка, Вакуленко, Халль, Веремиенко (Деда, 46), Мартинс, Клец (Войкович, 67), Назарина, Ди Франко, Дубинчак, Дженнингс, Понде (Бойчук, 67).

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"Шахтер": Шевченко, Бондарь, Додо, Хочолава, Степаненко (Коваленко, 56), Маркос Антонио, Сиприано, Дентиньо, Соломон (Болбат, 53), Тете, Борячук (Сикан, 67).

Предупреждение: Понде (51).

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
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Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

Как мы писали ранее, появилась реакция игрока "Шахтера", удаленного в кубковом матче с "Динамо". "Если брать пятибалльную систему, судейство было на единицу, и то не наскребем. Это левый судья вообще, перепуганный", – заявил Тарас Степаненко.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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