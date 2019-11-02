Реабилитировались за Кубок: как резерв "Шахтера" "Карпаты" громил в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" отыгрался на львовских "Карпатах" за вылет из Кубка Украины. В 13-м туре чемпионата Украины "горняки" на выезде разгромили одного из аутсайдеров сезона. Главный тренер гостей Луиш Каштру, учитывая плотный график против киевского "Динамо" в Кубке и чемпионате и загребского – в Лиге чемпионов, предоставил отдых некоторым игрокам основы, но даже полурезервный состав "оранжево-черных" не оставил шансов львовянам.

"Карпаты" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Борячук (10), Коваленко (58), Тете (65)

"Карпаты": Пидкивка, Вакуленко, Халль, Веремиенко (Деда, 46), Мартинс, Клец (Войкович, 67), Назарина, Ди Франко, Дубинчак, Дженнингс, Понде (Бойчук, 67).

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"Шахтер": Шевченко, Бондарь, Додо, Хочолава, Степаненко (Коваленко, 56), Маркос Антонио, Сиприано, Дентиньо, Соломон (Болбат, 53), Тете, Борячук (Сикан, 67).

Предупреждение: Понде (51).

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

Как мы писали ранее, появилась реакция игрока "Шахтера", удаленного в кубковом матче с "Динамо". "Если брать пятибалльную систему, судейство было на единицу, и то не наскребем. Это левый судья вообще, перепуганный", – заявил Тарас Степаненко.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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