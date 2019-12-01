Реванша не вышло: "Десна" вновь обыграла "Александрию" и приблизилась к тройке лидеров

/ Фото: ФК "Десна" Чернигов

В 16-м туре чемпионата Украины "Десна" победила в Чернигове "Александрию" со счетом 2:0.

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Все голы команда Рябоконя забивала во втором тайме. Сперва Хлебас открыл счет на 46-й минуте, а на 61-й минуте Филиппов удвоил преимущество.

Отметим, что в первом круге команда Шарана также проиграла "Десне".

После этой победы "Десна" находится на третьем месте и опережает "Александрию" имеют на три бала в турнирной таблице УПЛ.

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"Десна" – "Александрия" 2:0

Голы: 1:0 – 46 Хлебас, 2:0 – 60 Филиппов.

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"Десна" – Литовка, Имереков, Фаворов, Ермаков, Конопля, Огиря, Мостовой, Картушов, Фаворов (Приндета, 90), Филиппов (Калитвинцев, 90), Хлебас (Домбровский, 85).

"Александрия" – Панькив, Мирошниченко, Шендрик, Пашаев (Стецков, 61), Дубра, Гречишкин, Лучкевич, Задерака (Шастал, 61), Третьяков, Банада (Грицук, 79), Безбородько.

Предупреждения: Банада (12), Филиппов (27), Стецков (64).

Смотрите расписание и все результаты 16-го тура Премьер-лиги.

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