Ревизор из сборной Украины: Шевченко на сборе "Динамо" долго общался с Цыганковым и Михайличенко

С коучем "сине-желтых" приехали помощники – Андреа Малдера и новый тренер по физической подготовке

Андрей Шевченко и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тренировку киевского "Динамо" на сборе в турецком Белеке посетил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко со своими помощниками – Андреа Малдерой и новым тренером по физической подготовке. Ранее мы писали, что тренер "Динамо" перевел Кадара в молодежку и в Турции будет наигрывать какие-то тактические схемы.

Они прибыли в Турцию специально для того, чтобы получить информацию о динамовских сборниках из первых уст – от главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, а также чтобы понаблюдать за игроками и кандидатами в национальную команду.

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Андрей Шевченко и помощники уже ждали приезда динамовского автобуса в футбольном центре Gloria. После теплых приветствий и рукопожатий наставник сборной достаточно долго общался с Алексеем Михайличенко, пока игроки готовились к занятию и приступили к разминке.

Затем Андрей Николаевич обменялся несколькими словами с динамовскими сборниками, а с некоторыми, в частности с Виктором Цыганковым, который занимается по отдельной программе, пообщался немного дольше. Ранее мы сообщали, что лазарет "Динамо" пустеет и стало известно, когда травмированный Цыганков вернется в общую группу.

Тренеры сборной планируют присутствовать на контрольном матче "Динамо" со словенской "Олимпией", который состоится в среду, 5 февраля.

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