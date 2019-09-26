Революция Кубка Украины по футболу: турнир можно открыть для 7500 команд

Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Вчера состоялся 3-й раунд Кубка Украины, в розыгрыш подключились шесть клубов Премьер-лиги: пятеро прошли дальше и только "Карпаты", как и в прошлом году, в серии пенальти были выбиты "Ингульцом". Но акцент сегодня сделаем не на матчах, а на самом турнире, его структуре.

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Смотрите. В Кубке Франции участвуют 6684 команд. Аж 14 раундов, начиная с полупляжных команд из заморских территорий Франции. С ежегодным списком "имени Давида и Голиафа": клубы профессиональных лиг, выбитые любителями в этом сезоне.

В Кубке Англии участвуют 736 команд. И, кстати, уже в стартовом раунде есть призовые: проигравшим – 750, победившим – 2250 фунтов. Есть с чем после матча пойти в паб, качественно обсудить, как условный Коллинз влепил под перекладину и сколько их команде еще нужно пройти раундов, чтобы встретиться с "Манчестер Юнайтед".

"Альянс" из Липовой Долины. Год назад играли в аматорах, а вчера – вышли в 1/8 Кубка Украины

В Кубке Бельгии, на развитие футбола которой мы последнее время засматриваемся, играют 312 команд.

Да даже в Кубке Люксембурга, чье население равно населению Кривого Рога, стартуют 105 команд. Кстати, заглядываем в состав участников: в начальном раунде там махонький Шенген и 4-тысячный Оберкорн, о котором уныло терзал синтезатор Depeche Mode.

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А в Кубке Украины – всего 49 команд. Представлены три профессиональных дивизиона – Премьер, Первая, Вторая лига – и всего 2 команды из Аматорской лиги. То есть из семи тысяч футбольных команд Украины – три группы Аматорской лиги, под ней чемпионаты 24-х областей, под ними чемпионаты районов и городские – из всей иерархии нашего любительского футбола только две команды участвуют в Кубке Украины. Почему?

/ Фото: ФФУ

"У НАС 7,5 ТЫСЯЧИ КОМАНД". "Вообще у нас в Украине аматорских команд по последним данным более 7 с половиной тысяч, – сказал "Сегодня" вице-президент Ассоциации аматорского футбола Украины Александр Каденко. – К примеру, только в первенстве Киево-Святошинского района играют 52 команды (разбитые на четыре лиги. – Ред.). А старт в Кубке Украины берут только двое – финалисты аматорского Кубка страны. Есть кубки районов, их победители разыгрывают Кубок своей области. А затем победители и финалисты областных соревнований борются уже за аматорский Кубок Украины. То есть теоретически любая любительская команда имеет шанс войти в число участников основной сетки Кубка Украины. Хотя, скажу честно, есть проблемы с инфраструктурой. Если мы запустим в Кубок Украины 100 аматорских команд, то мы будем не совсем хорошо выглядеть в глазах профессиональных клубов, которые будут приезжать к нам играть. У нас знаете какие стадионы в районах? То нет горячей воды, то вообще никакой воды, то с туалетами проблемы, то еще что-то. Начнутся претензии: "Что это за стадион? Мы на таком "огороде" играть не будем!". Может такое случиться? Запросто. Хотя по спортивному принципу наши команды совсем ненамного уступают клубам первой и второй лиг. Вон как "Волчанск" в прошлом раунде с "Оболонью" рубился – только в дополнительное время проиграли".

Обзор финала Кубка Украины-2019 "Шахтер" – "Ингулец"

"ВЫСКАЗЫВАЙТЕ". Впрочем, повальных встреч районных команд с "премьерами" и не будет. Во всех странах первые раунды Кубка начинают команды самых нижних лиг, отсеиваются, поэтапно подключаются команды более высоких лиг. Но в Англии до этапа, на котором стартуют профи-клубы, доживают 32 любительские команды, во Франции – 145, в Германии – 24 и так далее. Не две.

"Мы как раз думаем об изменении формата национального Кубка. Высказывайте предложения, мы обязательно обсудим", – сказал нам Валерий Новобранец, заместитель главы дирекции по проведению Кубка Украины

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ПРЕДЛОЖЕНИЕ "СЕГОДНЯ". Сделать Кубок Украины охватывающим всю страну, на все 7 с половиной тысяч команд. По срокам это турнир не растянет: и Англия, и Франция со своими масштабами справляются, стартуя с августа. Кто все это будет, например, судить и где играть? Ранние стадии – самые многочисленные, районные – те же арбитры, что судят районные чемпионаты, и играть на тех же полях. В поздних раундах, когда включается элита, требования к стадиону ужесточать. И так далее, детали решаемы. В целом – изменится только структура турнира, но она может придать очень позитивный импульс нашему футболу.

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Участие аж в самом Кубке Украины будет престижем и мотивацией для маленьких команд. Всеобщий Кубок даст теоретическую возможность для ФК "Колинковцы" из чемпионата Хотинского района Черновицкой области добраться до матча с донецком "Шахтером". Ну, о’кей, хотя бы до матча с клубом Второй лиги, до тернопольской "Нивы", что тоже будет гордостью колинковцев на ближайшие надцать лет. Это про массовый спорт и вовлеченность. А еще про системность и понятность. Которым бы помог сайт с результатами чемпионатов всех уровней – от Премьер-лиги до районов и всех этапов Кубка страны. Сейчас в одном месте это не собрано, и клубную иерархию украинского футбола сходу понятной не назовешь.

Обзор финала Кубка Украины-2018 "Шахтер" – "Динамо"

"ХОЧУ КОМАНДУ". И еще – вдруг вам захотелось собрать команду и стать частью украинского футбола, заявится в самую нижнюю лигу – что нужно, кроме игроков и формы? "Для участия в чемпионате своего района или города вновь созданной команде достаточно прийти с заявкой и допуском от врача для всех игроков в районную или городскую федерацию и заплатить чисто символический взнос в размере 1-2 тысяч гривен за год, – говорит Александр Каденко. – Плюс по ходу чемпионата предстоят мелкие расходы на арбитраж – вот и все, никаких заоблачных требований. Ну и, конечно, иметь место для игр. Но, как правило, в районе или небольшом городке есть один-два более или менее нормальных стадиона, на которых играют все. Кстати, со следующего года у нас в планах создание единой цифровой базы данных всех аматорских команд страны, каждой будет присвоен свой международный идентификационный код – таковы новые требования ФИФА".

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