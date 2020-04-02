Роналду перейдет в "Ингулец", который примет в Петрово "Реал": смелые заявления президента клуба

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, как команда проводит вынужденный карантин, связанный с пандемией коронавируса, и поделился более чем смелыми планами на будущее. Напомним, что на данный момент клуб из поселка Петрово Кировоградской области занимает четвертое место в Первой лиге чемпионата Украины. Ранее президент "Ингульца" заявил: "У нас в колхозе нет никакого гриппа".

"Работаем как и работали, но страхуемся – делаем дезинфекцию, маски людям купили. Все идет в штатном режиме, потому что понимаем: если не посеем – людям будет нечего есть. У нас такая работа, вынуждены ее выполнять в тех условиях, которые есть. Как работают футболисты? Не очень слежу, как они работают. У меня есть замечательный тренер, которому я доверяю. Знаю, что они просто так не сидят, есть программа, которую они выполняют. Считаю, что Лавриненко – лучший тренер в Украине. Он знает, что делает".

Также специалист сделал громкое заявление, что Ингулец будет выступать в Лиге чемпионов и в будущем в клубе будут играть звезды.

"Буду делать все, чтобы мы когда-то сыграли с "Реалом" на стадионе "Ингулец". Есть два варианта – или "Реал" опустится в Лигу Европы, или мы поднимемся в Лигу чемпионов. Но все равно мы там будем. Приглашение Неймара? Это немного смешно. Мы еще об этом не думаем. Почему Неймар? Мне больше нравится Роналду. Если человек не планирует, как так можно жить? Неймар или нет, но я думаю, что в моей команде будет Роналду", – признался Поворознюк клубному каналу.

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