Российский миллиардер хочет купить львовские "Карпаты"

"Карпаты" могут поменять владельца / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

У главного футбольного клуба из столицы Галичины в ближайшее время грядет смена владельца. Один из самых богатых людей России, Михаил Фридман, изучает возможность покупки львовских "Карпат". Об этом сообщает сайт fckarpaty.com.ua. В конце декабря мы писали, что в "Карпатах" образовалась серьезная задолженность по зарплате. Футболисты не видели денег более двух месяцев. При этом зарплатный бюджет клуба составляет три миллиона гривен.

Михаил Фридман родился во Львове, а сейчас входит в число самых богатых людей России. 55-летний бизнесмен владеет "Альфа-груп" и проводит во Львове музыкальный фестиваль. Теперь он хочет выкупить долю в "Карпатах", которая принадлежит Игорю Коломойскому и почетному президенту клуба Петру Дыминскому.

Сейчас "львы" занимают 12-е, последнее, место в Премьер-лиге Украины. От полтавской "Ворсклы", идущей на 11-й позиции, их отделяет три очка.

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