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Российский миллиардер не будет покупать "Карпаты"

8 января, 10:03

Слухи о смене владельца аутсайдера чемпионата Украины назвали чушью

/ Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Российский миллиардер Михаил Фридман не собирается приобретать львовские "Карпаты", сообщает Forbes. В окружении Фридмана назвали "чушью" информацию об интересе олигарха к украинскому клубу.

Михаил Фридман родился во Львове, а сейчас входит в число самых богатых людей России. 55-летний бизнесмен владеет "Альфа-груп" и проводит во Львове музыкальный фестиваль. Сообщалось, что он планировал выкупить долю в "Карпатах", которая принадлежит Игорю Коломойскому и почетному президенту клуба Петру Дыминскому.

В текущем чемпионате Украины "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице. Львовяне одержали лишь две победы в первой половине сезона. Также в СМИ сообщали о долгах в клубе по заработной плате. Также у львовской команды нет премиальных.

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Ранее мы писали, что легенду "Карпат" Федецкого обвинили в том, что он "заряжал" деньгами арбитра. Скандальное заявление сделал бывший вице-президент команды Олег Смалийчук. "Я не стал разбираться, позвал Федецкого и сказал, что пора прощаться. Он отказался уходить – отправили в дубль. Лучше туда или в политику", – заявил Смалийчук.

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Смотрите, как "Карпаты" играют в чемпионате Украины:

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чемпионат Украины Карпаты Львов

Источники: Forbes , Сегодня|Спорт

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