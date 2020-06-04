Российский тренер высказался о предложении киевского "Динамо" возглавить команду

Юрий Семин утверждает, что к нему предложение из Украины не поступало

В четверг утром горячо обсуждается новость о возможной смене наставника киевского "Динамо". Как стало известно, "Динамо" собирается пригласить российского тренера-ветерана. Пока что из стана украинского клуба информации об этом не поступало. А вот российские журналисты сегодня нашли Юрия Семина в Москве и спросили его об интересе из Киева.

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73-летний специалист, который большую часть своей карьеры посвятил московскому "Локомотиву", ответил коротко:

"Ко мне по этому поводу никто не обращался".

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Правда, это не означает, что стороны не вступали в переговоры. Известна скрытность, которой придерживаются и "Динамо", и сам Семин. Достаточно вспомнить его приходы и возвращение в Украину в предыдущие два раза. Недавно Семин признал, что его уход из киевского "Динамо" в 2009 году был ошибкой. Напомним, что россиянин тренировал украинскую команду дважды: в 2008-2909 и 2010-2012 годах.

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