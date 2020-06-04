Українська
$ 26,75
29,96

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Российский тренер высказался о предложении киевского "Динамо" возглавить команду

4 июня, 11:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Юрий Семин утверждает, что к нему предложение из Украины не поступало

В четверг утром горячо обсуждается новость о возможной смене наставника киевского "Динамо". Как стало известно, "Динамо" собирается пригласить российского тренера-ветерана. Пока что из стана украинского клуба информации об этом не поступало. А вот российские журналисты сегодня нашли Юрия Семина в Москве и спросили его об интересе из Киева.

Читайте также о реакции соцсетей на возвращение Семина в "Динамо": "Его замочат еще в Борисполе!"

73-летний специалист, который большую часть своей карьеры посвятил московскому "Локомотиву", ответил коротко:

"Ко мне по этому поводу никто не обращался".

Реклама

Правда, это не означает, что стороны не вступали в переговоры. Известна скрытность, которой придерживаются и "Динамо", и сам Семин. Достаточно вспомнить его приходы и возвращение в Украину в предыдущие два раза. Недавно Семин признал, что его уход из киевского "Динамо" в 2009 году был ошибкой. Напомним, что россиянин тренировал украинскую команду дважды: в 2008-2909 и 2010-2012 годах.

Смотрите, как "Ювентус" обыгрывал в Лиге чемпионов "Локомотив" в Москве осенью прошлого года

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер футбол Динамо Киев Юрий Семин Локомотив Москва

Источник: Чемпионат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тура
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тураЧУ по футболу
Петр Дыминский продал футбольный клуб
Петр Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты" агенту Олегу СмалийчукуФутбол
Коронавирус в УПЛ:
Коронавирус в УПЛ: "Карпаты" ушли на самоизоляцию, а Лига решила судьбу матча с "Мариуполем"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять