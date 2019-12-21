"Рубилась со стюардами , а может и файер подпалить": вратарь "Динамо" – о своей горячей жене

Валерия Бойко / Фото: Instagram

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Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как его жена Валерия в 2015-м поддерживала его на матче Лиги Европы "Аякс" – "Днепр" (2:1).

"Жена меня во всем полностью поддерживает, помогает. Она очень сильно эмоциональный человек, – говорит Бойко каналу "Зе Интервьюер". – Когда мы ездили с "Днепром" на выезды, с тем же "Аяксом", там была история, когда с ней вроде были жены Селезнева и Матеуса. Они сидели в третьем или четвертом ряду от поля на "Амстердам Арене". Никому бы не пожелал, чтобы на такую женщину попали просто так на улице. Это была фантастика. Когда она приходит на трибуны, я ее не слышу и не вижу. Но потом мне рассказали, что она творила на стадионе, когда были спорные моменты – ее хотели выводить, она рубилась со стюардами. В общем, она может подпалить файер".

Денис Бойко / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что "Динамо" осталось без основного вратаря до конца года. Во время паузы на матчи сборных Бойко перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Об этом рассказал старший врач киевлян Леонид Миронов.

"На протяжении длительного времени Денис Бойко обращался к нам с определенными жалобами на болевые ощущения в области позвоночника. Детальное обследование показало наличие грыжи в позвоночнике. После нескольких обследований в Мюнхене было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве по удалению межпозвоночной грыжи. Подобная патология развивается годами, иногда десятилетиями. Учитывая специфику работы вратарей, которые делают до тысячи прыжков и падений за одну тренировку, это все приводит к хроническим изменениям межпозвоночных дисков. Операция состоялась 11 октября и прошла очень успешно".

Напомним. Бойко травмировался перед началом матча с "Лугано" в Лиге Европы. Изначально сообщалось, что Бойко пропустит 10 дней.

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