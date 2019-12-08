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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Рубка Мариуполя и Львова в чемпионате Украины: видеообзор матча без голов, но с удалениями

8 декабря, 17:04

Напряженный поединок, закончившийся ничьей, не позволил команде из Донецкой области вернуться в топ-6

"Мариуполь" - "Львов"

"Мариуполь" - "Львов" / Фото: официальный сайт УПЛ

Несмотря на отсутствие голов, воскресный матч Украинской премьер-лиги между "Мариуполем" и "Львовом", скучным никак не назовешь. На стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе судье Сергею Бойко очень часто приходилось вмешиваться в игру.

Рефери показал по три желтые карточки футболистам каждой команды и по одной красной. Причем удаления были "прямыми", без предварительных предупреждений. На 48-й минуте за откровенную грубость покинул поле защитник гостей Антон Братков, а на 65-й – Вячеслав Танковский из "Мариуполя". Смотрите обзор всего матча.

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Всего рефери назначил 43 (!) штрафных удара: 17 в исполнении "Мариуполя", 26 – для "Львова". Эта ничья оставила хозяев на седьмом месте, не позволив им обойти "Колос". Команда с Запада страны занимает десятую строчку.

Мариуполь – Львов – 0:0
Мариуполь: Гальчук – Чоботенко (Топалов, 50), Яворский, Быков – Кирюханцев, Мишнев, Петерман (Танковский, 46), Тищенко, Горбунов – Вакула, Чурко (Кащук, 77)
Львов: Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Люлька – Алваро (Пернамбуко, 72), Сабино, Татарков – Шина, Ренан (Велвес, 68), Богунов (Квасный, 90+2)
Предупреждения: Вакула, Тищенко – Шина, Алваро, Пернамбуко
Удаления: Танковский, 65 – Братков, 48

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