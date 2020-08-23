"Рух" дебютировал в Премьер-лиге с разгромного поражения от "Ворсклы": смотреть голы

Львовский "Рух" дебютировал в Премьер-лиге с разгромного поражения от полтавской "Ворсклы" на выезде. Финалист прошлого розыгрыша Кубка Украины отгрузил гостям четыре мяча еще в первом тайме, при этом одни из них львовяне забили сами себе. Результаты всех матчей 1-го тура Премьер-лиги.

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А после перерыва команды обменялись голами. К слову, мяч Валерия Федорчука стал историческим – первым для "Руха" в истории Премьер-лиги. Тем не менее, особой радости это не принесло.

"Ворскла" – "Рух" – 5:2

Голы: Пуцлин (10), Степанюк (26), Дуц (43, аг), Скляр (44), Кулач (49) – Федорчук (63), Бойчук (90+1)

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Кане, Пердута (Пешич, 54), Ндиайе, Пуцлин (Челядин, 64), Скляр (Опанасенко, 54), Яворский, Сапай (Татарков, 46), Кулач, Степанюк (Якубу, 64).

"Рух": Мысак, Белый, Дуц, Сакив, Копына, Синица (Бойчук, 70), Кухарук (Федорчук, 46), Мартынюк, Русин, Калюжный (Ньярко, 46), Кухаревич (Оринчак, 57; Мысык, 75).

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Предупреждения: Дуц (52), Чеснаков (61), Русин (65), Мысык (83), Кулач (88).

В следующем матче "Рух" примет донецкий "Шахтер", а "Ворскла" дома сыграет с другим дебютантом Премьер-лиги "Ингульцом" из Петрово.

Обзор 1-го тайма:

Гол Кулача:

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Гол Федорчука:

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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