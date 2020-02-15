Руй Кошта назвал самого сильного игрока "Шахтера" и высказался о противостоянии с Каштру

Руи Кошта / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Спортивный директор и легенда лиссабонской "Бенфики" Руй Кошта вспомнил противостояние с донецким "Шахтером" в 2007 году и поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей между командами в Лиги Европы 20 и 27 февраля. Ранее мы писали, что соперник "Шахтера" приостановил карьеру из-за загадочных проблем с нервами.

- "Шахтер" и "Бенфика" встречались в Лиге чемпионов в 2007 году, помните эти матчи?

- Да, да, прекрасно помню эту игру. Помню, когда мы приехали в Донецк, было очень холодно. Когда мы вышли тренироваться, за день до матча, то очень переживали, что может что-то произойти в игре, ведь мы не привыкли к таким низким температурам. Плюс мы встречались с очень сложным соперником в непростой для нас ситуации. Это было уже на закате моей спортивной карьеры, поэтому я хорошо запомнил поединки с "Шахтером".

- "Шахтер" победил в 2007 году на "Эстадио Да Луш", чего тогда вам не хватило для того, чтобы показать лучший результат?

- Это были две очень сильные команды. Примерно такая же ситуация и сейчас. "Шахтер" и "Бенфика" – две очень похожие по стилю команды, в составе которых очень много хороших игроков. И то, что мы сделали в Донецке, "Шахтер" сделал в Лиссабоне. И сейчас схожая ситуация, снова две великолепные команды с отличным набором качеств. Может выиграть как одна, так и другая. Тогда произошло именно так.

Реклама

Читайте также: Кандауров: "Если Каштру правильно подготовил команду, тогда у "Шахтера" будут шансы пройти "Бенфику"

- Кто из футболистов "Шахтера" того времени запомнился вам?

- Я помню Фернандиньо, который сейчас капитан "Манчестер Сити". Дарио Срна – для меня это был фантастический игрок, один из лучших правых защитников моего поколения. Разван Рац – левый защитник сборной Румынии. Конечно же, помню Жадсона, тогда он был очень молодым, но я хорошо его запомнил. Андрей Пятов, который до сих пор является вратарем "Шахтера". И еще огромное количество хороших игроков.

- Что вы думаете о нынешнем составе "Шахтера" и о его тренере Луише Каштру?

- Сейчас у "Шахтера" также отличные игроки. В этом плане наши команды также схожи. "Шахтер", также как и "Бенфика" выступает на больших европейских аренах. Сейчас мы говорим о Лиге Европы, но встречаются две команды уровня Лиги чемпионов. Я могу уверенно говорить, что "Шахтер" – отличная команда с отличным тренером. Мы в Португалии очень уважаем Луиша Каштру как тренера – благодаря его тренерским мыслям и человеческим качествам. Поэтому, вне всяких сомнений, нам попался очень сильный "Шахтер" с очень сильным тренером в соревновании, которое является не нашим, ни "Шахтера", ни "Бенфики".

Читайте также: Проклятие "Бенфики" и грозный орел: что нужно знать о сопернике "Шахтера" в Лиге Европы

- А кто самый сильный в "Шахтере" сейчас?

- Самые лучшие игроки в составе обеих команд – это коллектив. Несмотря на то, что "Шахтер", как и мы, вылетел из Лиги чемпионов, у них очень сильный коллектив. Если сейчас мы будем рассматривать персоналии, то, наверное, имя, которое чаще всего звучит, – это Коноплянка. 20 февраля мы уже встретимся, сначала на выезде, а потом дома. И не стоит забывать, что прошло 12 лет с тех пор, когда мы в последний раз встречались.

Смотрите также, как на сборе в Турции "Шахтер" переиграл "Вентспилс" – 1:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама