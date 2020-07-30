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Руководство "Карпат" нашло тренера для выступления в низших дивизионах

30 июля, 20:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Львовских футболистов будет тренировать бывший наставник молодежной команды

Новости о смене на тренерских мостиках продолжают наполнять футбольное пространство Украины. Очень быстро провели замену во львовском клубе. Только вчера "Карпаты" разорвали контракт с Санжаром после исключения из Премьер-лиги, а уже сегодня назначили нового наставника.

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Вместе с Романом Санжаром, который руководил львовским коллективом в Премьер-лиге, в отставку ушли его помощники. Перед отъездом из города уже бывший тренер встретился с бывшими подопечными и поблагодарил за профессионализм и совместную работу. В четверг же "Карпаты" определились со сменщиком Санжара. Далеко в клубе не ходили и выбрали новым главным Романа Гнатива – тренера юниорской команды клуба (U-19), сообщает meta-ratings.com.ua.

В сезоне 2018/19 Гнатив привел молодежь "Карпат" к бронзовым медалям чемпионата Украины. Пока что неясно, где "львы" проведут следующий сезон, ведь у клуба есть финансовые проблемы, из-за чего ПФЛ не позволяет им заявиться в Первую лигу.

Ранее мэр Львова Садовый сделал совладельцам "Карпат" предложение.

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Смотрите, как "Карпаты" разошлись ничьей со "Львовом" в одном из последних матчей в УПЛ

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