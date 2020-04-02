"С моим опытом я могу чему-то научить": Алиев готов возглавить "Динамо"

Экс-игрок Динамо Александр Алиев рассказал, что в будущем готов стать тренером киевского клуба после того, как получит лицензию. Ранее бывший капитан "Динамо" Владислав Ващук озвучил сумму, за которую можно купить клуб.

"В первую очередь, нужно сначала сдать на лицензию. А потом уже видно будет, что и как. Я бы с удовольствие возглавил "Динамо", почему бы и нет. С Суркисом или нет, будет видно. Но нужно начинать с маленького. Детей тренировать не пойду, но молодежь U-19, U-21 можно. С моим опытом, так как я в футболе очень давно, я могу чему-то научить. Но если человеку 19 лет, он уже должен играть профессионально, а я должен подсказать, а на футбольном поле уже они работают. Посмотрим, жизнь покажет. Почему я должен быть на вторых ролях? Всегда только на первых", – сказал Алиев.

Кстати, "Динамо" и "Карпаты" пойдут в суд, если чемпионат Украины завершат досрочно. Игорь Цыганык – о будущем чемпионата Украины.

Как распределить места в украинской Премьер-лиге: известный тренер дал дельный совет. Специалист не завидует тем, кто будет решать судьбу итоговых результатов.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" в чемпионате Украины:

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