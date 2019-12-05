"С "Олимпиком" не сыграешь так, как с "Аталантой": защитник "Шахтера" – о тяжелом финише года

Виктор Коваленко и Сергей Кривцов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал подготовку к предстоящему поединку чемпионата Украины с "Олимпиком" в Харькове и что изменилось после сенсационной ничьей "горняков" с "Мариуполем" 1:1.

"Ничего не поменялось, хотя, действительно, была не очень убедительная игра в прошлом туре, потеряли два очка, – сказал Кривцов. – Но сейчас все мысли об "Олимпике", который провел хорошую победную серию, прерванную в минувшем туре. Настраиваемся на отличный матч. Думаю, будет интересно. У "Олимпика" произошла смена тренера, соперник начал демонстрировать более комбинационный футбол, пытается за счет контроля мяча выходить из обороны. Мне кажется, сейчас "Олимпик" в своей лучшей форме. С "Динамо" команда не выставляла автобус, думаю, и с нами сыграет открыто".

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У "Шахтера" был насыщенный сезон, но каждый из трех оставшихся в 2019 году матчей очень важен.

"Впереди серия игр с сильными соперниками, плюс между встречами чемпионата предстоит самый важный матч в Лиге чемпионов с "Аталантой". Это противостояние за выход из группы. Потому надо собрать все силы, что еще остались, и выдать хорошую концовку. Об "Аталанте" пока не думаем. У нас сейчас матч с "Олимпиком", а о Лиге чемпионов поговорим позже. Репетицией его тоже нельзя назвать, ведь у команд совершенно разные тактические рисунки. С "Олимпиком" не получится сыграть так, как с "Аталантой".

Ранее мы писали, что свой прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Атланта" дал Андрей Воробей. Легендарный нападающий "горняков" уверен, что в последнем туре "Шахтеру" нужно все ставить на кон и выигрывать.

Смотрите обзор матча "Манчестер Сити" — "Шахтер" – 1:1

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