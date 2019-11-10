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С Осадчей и женами футболистов: "Шахтер" показал свой бренд одежды

10 ноября, 13:53

На мероприятие заглянули футболисты с женами, а также Катя Осадчая и Владимир Дантес

Тайсон и Мораес с женами

Тайсон и Мораес с женами / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня, 10 ноября, на стадионе "Металлист" пройдет 94-е украинское "классико" между "Шахтером" и "Динамо". Мы проведем онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо" с видео самых ярких моментов поединка и подробностями событий на поле и вокруг него. А накануне украинский дизайнер Виктор Анисимов и футбольный клуб "Шахтер" представили бренд fashion-одежды "1936".



Мероприятие прошло в киевском Champion Hall. Презентацию посетили генеральный директор клуба Сергей Палкин, ассистент главного тренер "горняков" Дарио Срна и футболисты "Шахтера" со своими женами. Заглянули на показ и телеведующая Катя Осадчая, а также певец и радиоведущий Владимир Дантес. Также мы уже сообщали, где смотреть украинское "классико" между "Динамо" и "Шахтером" на стадионе "Металлист".

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Логотипом нового бренда стал оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой ФК "Шахтер". Тестовая коллекция осень-зима – 2020/21 состоит из 36 моделей (верхняя одежда, спортивные костюмы, плащи-кимоно, футболки, худи и аксессуары), в том числе из 19 вещей-трансформеров, легко адаптируемых к динамике современного дня и образа жизни. Продажа одежды бренда "1936" стартует 9 ноября. Первая линия выпущена в лимитированном количестве.

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Ранее экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук отмечал, что кубковая игра с "Шахтером" дала "Динамо" уверенность.

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