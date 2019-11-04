Сабо: "Шахтер" будет злым в матче с "Динамо", а это очень важно в таких поединках"

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

Донецкий "Шахтер" ожидает очень тяжелая неделя. "Горнякам" предстоит выезд в Загреб на матч против местного "Динамо". От результата этого поединка во многом будет зависеть, за какое место будут бороться дончане в группе. "Динамо" Загреб – "Шахтер" онлайн уже есть на нашем сайте. А уже на выходных в Харьков пожалует киевское "Динамо", которое пребывает на психологическом подъеме после победы над принципиальным соперником в Кубке. Об этих двух поединках мы пообщались с известным украинским специалистом Йожефом Сабо.

- После харьковского матча, как вы оцениваете шансы "Шахтера" в ответной игре?

- Меня очень удивило загребское "Динамо" в первом матче. Я не ожидал, что у них будет такая тактика. Эта тактика отвечает современным тенденциям. Сейчас играют так и в Италии, и в Испании. Тики-така уже ушла в небытие. Сейчас играют один в один, не дают вратарю разыграть мяч, приходится выбивать. Команды играют с двумя форвардами. Поверьте мне или спросите у Шевченко и Реброва, когда они у меня играли, то действовали точно также, не давали разыгрывать мяч сопернику на своей половине поля, вынуждали вратаря и защитников быстрее выбивать мяч вперед. Мы возвращаемся сейчас к такому футболу. Так Загреб и играл в Харькове. Тренер "Шахтера" не ожидал от хорватов такой игры.

Смотрите обзор поединка между "Шахтером" и загребским "Динамо" в Харькове – 2:2

- Похожая ситуация была с "Динамо" Киев в Кубке?

- Да, "Шахтер" не готов к такой игре. Особенно, если противник сможет 90 минут так играть. Потому что киевляне во втором тайме уже подсели и "горняки" перехватили инициативу, у них были моменты. На удивление в овертайме "Динамо" снова перехватило инициативу.

В Загребе будет очень тяжелая игра. Хорваты будут действовать также, как они играли в Харькове. "Шахтеру" нужно должным образом подготовиться к такой игре и учесть все ошибки. У "Динамо" Загреб молодые игроки, у "Шахтера" опытные, они выше классом. Это должно помочь украинской команде. Но все-таки преимущество будет на стороне "Динамо", потому что "Шахтер" играет на выезде. В Хорватии всегда сложно противостоять местным командам. Загреб будет фаворитом, но много будет зависеть от того, как сможет Каштру построить игру своей команды. Можно ожидать и ничью, но думаю обе команды будут играть только на победу.

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- С точки зрения турнирной борьбы, это будет решающий матч?

- Безусловно. Кто выиграет у того будет преимущество за выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Шахтера" следующая игра с "Ман Сити". Там будет возможность взять очки только если англичане уже обеспечат себе выход из группы с первого места и выпустят не основной состав. Поэтому архиважно победить в Загребе.

- Давайте вернемся к нашему чемпионату. На выходных нас ждет еще одно "класичне". Победа в кубке прибавит киевлянам психологической уверенности перед дерби?

- Конечно психологически "Динамо" в лучшем положении, но нельзя забывать, что "Шахтер" будет злым. Игроки подготовятся, настроятся, будут злыми, а это многое значит в таких матчах.

- Михайличенко научился побеждать "Шахтер" и теперь обязан обыгрывать "горняков" в Харькове?

- Мне нравится, что тренерский штаб "Динамо" поменял игру. Они теперь играют в более атакующий футбол, много бьют по воротам, стараются все делать на скорости. Во всяком случае, мне такая игра нравится.

- Повлияет ли на игру киевлян отсутствие Сидорчука, удаленного в матче со "Львовом"?

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- Я еще два месяца назад говорил, что у киевлян нет средней линии, нет опорного полузащитника, такого как Степаненко в "Шахтере". Но есть Сидорчук, который очень опытный и может решить эту проблему. Он единственный игрок в команде, которые может сыграть чистого опорного. Вот поставили его на эту позицию в кубке и победили.

- Какие выводы нужно сделать Каштру после поражения в Кубке и что нужно поменять в игре "горняков"?

- "Шахтер" не умеет защищаться. Все беды идут оттуда. Бразильцы любят атаковать, но мало отрабатывают в обороне. Когда их начинают прессинговать и активно отбирать мяч, тогда происходит сбой в игре. Мне, как бывалому футболисту и опытному тренеру тоже интересно будет посмотреть, что Каштру поменяет в игре своей команды. После кубка он признал, что в некоторых моментах его команда сдавала позиции и в овертайме "Динамо" превосходило "горняков". Некоторые специалисты высказывались, что из-за нагрузок команда села физически. Но я так не думаю.

- Есть ли шансы у "Динамо" догнать "Шахтер" в чемпионате?

- Нет, нет и еще раз нет. У меня есть опыт и я смело могу сказать, что такой отрыв не отыгрывается. 10 очков слишком много. Даже если победит "Динамо", будет 7 очков, а это значит, что киевлянам нужно выиграть еще два очных матча у "Шахтера", и чтобы "горняки" еще кому-то проиграли или сыграли вничью. В общем, нужно чтобы "Шахтер" проиграл 4 матча. Для "Шахтера" это нереально. Я уже много раз говорил, что "Шахтер" выше классом, чем "динамо" и мы от этого никуда не денемся. У "Шахтера" есть Марлос, Тайсон и Исмаили. Да, у "Динамо" растет Миколенко. Я от этого игрока ожидаю очень многого, если его не продадут. Цыганков начинает приходить в себя и возвращать былые кондиции. Но вы посмотрите на игру Вербича…

- В случае поражения, ближайшее преследователи "Динамо" могут обойти киевлян в турнирной таблице. Учитывая такую плотность в борьбе за второе место, "Динамо" впервые после эры Блохина рискует остаться даже без серебряных медалей?

- Я давно сказал, когда чемпионат еще только начинался, что киевлян ждет борьба за второе место. "Шахтер" выиграет чемпионат, потому что команда выше классом, мастерство футболистов выше, чем у "Динамо". Поэтому будет борьба за второе место. Дальше идут команды примерно одного уровня. Выделяется только "Заря". "Олимпик" начал подниматься, "Колос" неплохо играет. Не говоря уже об "Десне" и "Александрии". Все эти команды будут забирать очки друг у друга, но они также будут забирать очки и у "Динамо".

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет в воскресенье 10 ноября на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 17.00. Билеты можно приобрести по ссылке

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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