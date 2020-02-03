Самое смешное видео футбольного межсезонья: вратаря "Колоса" припечатали лицом к торту

Первый сельский клуб в истории украинской Премьер-лиги эффектно отметил день рождения своего голкипера

Колос. Антон Яшков. День рождения Видео: Колос Ковалевка Instagram

В седьмом клубе украинской Премьер-лиги "Колосе", который недавно покинули четыре игрока, оригинально отметили день рождения своего вратаря Антона Яшкова. Ему исполнилось 28 лет. И если вы до сих пор не видели сейвы кипера первой сельской команды в истории нашей "вышки", то благодаря этому видео точно запомните Яшкова.

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Во время ужина партнеры по команде спели имениннику Happy Birthday, после чего принесли праздничный торт. Что сделал виновник торжества? Понятное дело, задул свечи. Но после этого – сам лицом бросился в торт, а главный тренер "Колоса" Руслан Костышин еще и "припечатал" своего голкипера сверху, чтобы он, так сказать, сполна насладился вкусом поданного к столу лакомства.

Антон Яшков / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Антон Яшков

"Желаем Антону как можно больше "сухих" матчей, ярких достижений в карьере и крепкого здоровья", – говорится в поздравлении Яшкову на официальном сайте "Колоса"

Напомним, с 2009-го Антон Яшков представлял донецкий "Металлург", откуда неожиданно исчез в 2014-м. По слухам, Яшкова убрали из "Металлурга" по решению руководства клуба за то, что он с партнерами спел популярную среди фанатов песню о Путине. Хотя в самом "Металлурге" это отрицали.

Поговаривали, карьера голкипера была на грани краха. Однако, пропав из поля зрения, позже Антон Яшков оказался в "Буковине". А потом перебрался в сельский "Колос", в котором сейчас Антон переживает свой футбольный рассвет.

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