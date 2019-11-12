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"Самое время паковать вещи и возвращаться в Бразилию": громкое признание Тайсона после расистского скандала

12 ноября, 13:45

Полузащитник "горняков" улетит в Южную Америку в декабре, но только в отпуск

Тайсон

Тайсон / Фото: Twitter

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После скандального эпизода в матче 14 тура украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо", когда в ответ на расистское поведение болельщиков киевлян полузащитник дончан Тайсон показал им средний палец и был удален, бразилец высказал желание покинуть Украину. Ранеепоявилось видео того, как фанаты "Динамо" выкрикивают расистские оскорбления в адрес футболиста.

"После того, что случилось в матче, первое, о чем я подумал – самое время мне собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Однако это сложно реализовать, ведь "Шахтер" отказал Милану прошлым летом, который предлагал за меня 30 миллионов евро. Представляете, если попрошу отпустить меня сейчас?, – рассказал в интервью Radio Atlantis хавбек "горняков". – Нет никаких шансов, что меня отпустят. 15 декабря я буду в Бразилии, но лишь в отпуске".

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Также мы писали, что Тайсон рассказал, почему показал ультрас "Динамо" средний палец: "Это подло! Я не стану молчать".

А главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском сканале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите, как Тайсон получил красную карточку в матче с "Динамо"

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