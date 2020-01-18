"Самые главные позиции, которые нас волнуют": Максимов рассказал, как нужно усилить "Ворсклу"

Тренер полтавчан не собирается набирать футболистов просто для конкуренции

Юрий Максимов / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, какие позиции в его команде нуждаются в усилении в самое ближайшее время. Напомним, что в УПЛ после 18 туров полтавская команда занимает предпоследнее, 11 место. Ранее мы сообщали, что выжившие фавориты Кубка Украины сойдутся между собой уже в 1/4 финала.

"Сейчас ищем только опорников и нападающих. Остальные позиции можно закрыть, слева направо перебросить. А это самые главные позиции, которые нас волнуют и волнуют серьезно, – отмечает Максимов. – Пока пришел только Степанюк, на просмотре Щербак. Хотим взять футболистов, чтобы сразу влились в состав. А просто брать для конкуренции – не вижу смысла".

Ранее мы сообщали, что национальный банк Украины начал взыскание 1,5 млрд гривен с президента "Ворсклы".НБУ обратился в Государственную исполнительную службу за взысканием 1,539 млрд гривен с Константина Жеваго. Решение о взыскании принял Шевченковский районный суд Киева 1 октября 2019 года. Жеваго пытался обжаловать его, но апелляционный суд вернул его просьбу из-за неуплату судебного сбора.

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