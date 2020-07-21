Самым эффективным дриблером Премьер-лиги оказался неожиданный футболист

Уругваец Карлос де Пена из "Динамо" лучше всех в УПЛ обводит соперников, но реже других

Сезон 2019/2020 украинской Премьер-лиги уже стал историей, так что можно подводить его итоги. Так лучшими ассистентами чемпионата Украины стали сразу четыре футболиста. Также статистики подсчитали и другие интересные показатели.

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Например, кто и сколько раз шел в обводку и как успешно. Самым эффективным дриблером несколько неожиданно оказался атакующий полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена. По данным Wyscout у уругвайца оказался самый высокий процент удачных обводок – 75,8%. Правда, Карлос нечасто пользуется этим приемом, так что по количеству в среднем за игру он не попадает даже в десятку лучших. А в пятерку лучших обводящих футболистов сезона вошли также: Адамюк ("Днепр-1" – 72,7%), Михайличенко ("Заря" – 68,7%), Бопесу ("Львов" – 66,0%) и Соломон ("Шахтер" – 66,0).

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А вот по среднему показателю успешных дриблингов за матч первое место занял полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка (9,3). Однако то, что он выходит на поле преимущественно на замену, не дает ему быть в лидерах по общему количеству. Компанию ему в тройке составили одноклубники Соломон (8,7) и Тете (8,0).

А в числе лучших по обводоках в чемпионате в целом Тете немного обошел Кирюханцева из "Мариуполя" – 147 против 143. Далее расположились хавбеки "Александрии" Лучкевич и Третьяков (139 и 138), а также Леднев из "Зари" (136).

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Смотрите, как Карлос де Пена забивал за "Динамо" в чемпионате Украины

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