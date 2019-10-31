Самый бразильский клуб Украины поручил поднимать команду с дна тренеру-армянину

Егише Меликян / Фото: Канал Футбол

Самый бразильский по составу игроков клуб украинской Премьер-лиги – ФК "Львов" – объявил имя нового главного тренера. Ранее аутсайдеры высшего дивизиона отправили в отставку Владимира Мазяра.Причиной стали неудовлетворительные результаты команды.

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Преемником Владимира Мазяра на посту главного тренера "Львова" стал 40-летний армянин Егише Меликян, который до этого был ассистентом Мазяра. Руководство клуба сообщило Меликяну, что он будет возглавлять команду, как минимум, до зимы.

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Мазяр (на фото) передает пост Меликяну

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Отметим, что Егише Меликян пришел в ФК "Львов" в конце сентября. До того он тренировал донецкий "Металлург" и "Сталь". А в качестве игрока становился чемпионом Армении и бронзовым призером чемпионата Украины.

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Добавим, что после 12 туров "Львов" замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, имея в своем активе лишь восемь набранных очков. При этом, нет стопроцентной гарантии, что "Львов" вообще доиграет этот сезон до конца – то и дело возникают слухи, что клуб может прекратить существование.

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