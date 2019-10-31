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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Самый бразильский клуб Украины поручил поднимать команду с дна тренеру-армянину

31 октября, 21:10

Преемником Владимира Мазяра, уволенного с поста главного тренера "Львова", стал Егише Меликян

Егише Меликян

Егише Меликян / Фото: Канал Футбол

Самый бразильский по составу игроков клуб украинской Премьер-лиги – ФК "Львов" – объявил имя нового главного тренера. Ранее аутсайдеры высшего дивизиона отправили в отставку Владимира Мазяра.Причиной стали неудовлетворительные результаты команды.

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Преемником Владимира Мазяра на посту главного тренера "Львова" стал 40-летний армянин Егише Меликян, который до этого был ассистентом Мазяра. Руководство клуба сообщило Меликяну, что он будет возглавлять команду, как минимум, до зимы.

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Мазяр (на фото) передает пост Меликяну

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Отметим, что Егише Меликян пришел в ФК "Львов" в конце сентября. До того он тренировал донецкий "Металлург" и "Сталь". А в качестве игрока становился чемпионом Армении и бронзовым призером чемпионата Украины.

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Добавим, что после 12 туров "Львов" замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, имея в своем активе лишь восемь набранных очков. При этом, нет стопроцентной гарантии, что "Львов" вообще доиграет этот сезон до конца – то и дело возникают слухи, что клуб может прекратить существование.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
12
11
1
0
36
6
30
34
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
12
2
4
6
9
16
-7
10
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
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Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

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чемпионат Украины Владимир Мазяр ФК Львов Егише Меликян

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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