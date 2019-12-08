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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Самый грубый матч зимы в украинском футболе: "Львов" взял очко в красной рубке с "Мариуполем"

8 декабря, 16:23

Ни "Мариуполь", ни "Львов" отличиться голами не смогли. Зато по одному игроку из каждой команды выгнали с поля

"Мариуполь" vs "Львов"

"Мариуполь" vs "Львов" / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся самый грубый матч этой зимы. В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги экс-участник Лиги Европы "Мариуполь" дома разошелся миром с аутсайдером "Львовом" 0:0 – соперники взяли по очку в поединке, который отметился сразу двумя удалениями.

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На 48-й минуте защитник "Львова" Братков схлопотал красную карточку за откровенно грубый отбор против Вакулы в центре поля.

Удаление Браткова ("Львов")

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А на 64-й минуте составы команд уравнялись. Игрок "Мариуполя" Танковскийбыл удален за игру в кость защитнику "Львова" Люльке в чужой штрафной.

Удаление Танковского ("Мариуполь")

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"Мариуполь" – "Львов" (0:0): статистика матча

Мариуполь – ФК Львов – 0:0
Мариуполь: Гальчук – Чоботенко (Топалов, 50), Яворский, Быков – Кирюханцев, Мишнев, Петерман (Танковский, 46), Тищенко, Горбунов – Вакула, Чурко (Кащук, 77)
Львов: Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Люлька – Алваро (Пернамбуко, 72), Сабино, Татарков – Шина, Ренан (Велвес, 68), Богунов (Квасный, 90+2)
Предупреждения: Вакула, Тищенко – Шина, Алваро, Пернамбуко
Удаления: Танковский, 64 – Братков, 48

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
17
10
3
4
29
12
17
33
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
4
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
КолосКолосКол
17
6
2
9
16
28
-12
20
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П П
7
МариупольМариупольМар
17
4
7
6
15
25
-10
19
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
17
3
3
11
11
30
-19
12
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П П В П
11
КарпатыКарпатыКар
17
2
5
10
14
31
-17
11
Забитые 14
Пропущеные 31
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

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чемпионат Украины ФК Мариуполь ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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