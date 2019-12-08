Самый грубый матч зимы в украинском футболе: "Львов" взял очко в красной рубке с "Мариуполем"

Ни "Мариуполь", ни "Львов" отличиться голами не смогли. Зато по одному игроку из каждой команды выгнали с поля

"Мариуполь" vs "Львов" / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся самый грубый матч этой зимы. В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги экс-участник Лиги Европы "Мариуполь" дома разошелся миром с аутсайдером "Львовом" 0:0 – соперники взяли по очку в поединке, который отметился сразу двумя удалениями.

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На 48-й минуте защитник "Львова" Братков схлопотал красную карточку за откровенно грубый отбор против Вакулы в центре поля.

Удаление Браткова ("Львов")

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А на 64-й минуте составы команд уравнялись. Игрок "Мариуполя" Танковскийбыл удален за игру в кость защитнику "Львова" Люльке в чужой штрафной.

Удаление Танковского ("Мариуполь")

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"Мариуполь" – "Львов" (0:0): статистика матча

Мариуполь – ФК Львов – 0:0

Мариуполь: Гальчук – Чоботенко (Топалов, 50), Яворский, Быков – Кирюханцев, Мишнев, Петерман (Танковский, 46), Тищенко, Горбунов – Вакула, Чурко (Кащук, 77)

Львов: Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Люлька – Алваро (Пернамбуко, 72), Сабино, Татарков – Шина, Ренан (Велвес, 68), Богунов (Квасный, 90+2)

Предупреждения: Вакула, Тищенко – Шина, Алваро, Пернамбуко

Удаления: Танковский, 64 – Братков, 48

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