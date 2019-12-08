Самый результативный матч сезона: "Десна" уничтожила "Карпаты" в чемпионате Украины

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Черниговская "Десна" и львовские "Карпаты" выдали самый результативный матч сезона в чемпионате Украины. В 17-м туре Премьер-лиги черниговцы в гостях разгромили львовян со счетом 6:2! Интересно, что накануне встречи игрок "Карпат" Егор Назарина рассказал, что у команды был жесткий разговор с болельщиками после серии неудачных матчей. "Но сейчас все хорошо, мы понимаем их, они понимают нас и поддерживают в этой непростой ситуации", – признавался он в интервью zbirna.com, но после сегодняшней встречи ультрас явно захотят получить объяснении от команды.

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А отвечать есть за что – хозяева поля пропустили уже на третьей минуте встречи, а к середине первой половины игры горели в два мяча. Правда, тут же один они отквитали, но после перерыва свою команду подвел вратарь Олег Кудрик заработавший красную карточку. В меньшинстве да без основного вратаря львовяне пропустили еще четыре гола.

"Карпаты" – "Десна" – 2:6

Голы: Назарина (17, пен), Бойчук (64) – Имереков (3), Филиппов (16, пен, 88), Калитвинцев (51, 80), Хлебас (77)

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"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Дубинчак, Халль, Назарина, Ди Франко (Лях, 46), Гуцуляк (Деда, 68), Клец, Кучер (Артым, 60), Бойчук.

"Десна": Литовка, Имереков, Гитченко, Фаворов, Калитвинцев (Дегтярев, 84), Мостовой, Огиря, Кузик (Картушов, 74), Фаворов, Филиппов, Хлебас (Конопля, 88).

Предупреждения: Мартинс (14), Фаворов (37), Дубинчак (74), Веремиенко (85).

Удаление: Кудрик (57).

Отметим, что до этого самым результативным матчем чемпионата Украины был поединок между "Шахтером" и "Зарей", завершившийся со счетом 4:3.

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