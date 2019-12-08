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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Самый результативный матч сезона: "Десна" уничтожила "Карпаты" в чемпионате Украины

8 декабря, 16:15

Черниговцы временно поднялись на третью строчку в турнирной таблице

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Черниговская "Десна" и львовские "Карпаты" выдали самый результативный матч сезона в чемпионате Украины. В 17-м туре Премьер-лиги черниговцы в гостях разгромили львовян со счетом 6:2! Интересно, что накануне встречи игрок "Карпат" Егор Назарина рассказал, что у команды был жесткий разговор с болельщиками после серии неудачных матчей. "Но сейчас все хорошо, мы понимаем их, они понимают нас и поддерживают в этой непростой ситуации", – признавался он в интервью zbirna.com, но после сегодняшней встречи ультрас явно захотят получить объяснении от команды.

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А отвечать есть за что – хозяева поля пропустили уже на третьей минуте встречи, а к середине первой половины игры горели в два мяча. Правда, тут же один они отквитали, но после перерыва свою команду подвел вратарь Олег Кудрик заработавший красную карточку. В меньшинстве да без основного вратаря львовяне пропустили еще четыре гола.

"Карпаты" – "Десна" – 2:6
Голы: Назарина (17, пен), Бойчук (64) – Имереков (3), Филиппов (16, пен, 88), Калитвинцев (51, 80), Хлебас (77)

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"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Дубинчак, Халль, Назарина, Ди Франко (Лях, 46), Гуцуляк (Деда, 68), Клец, Кучер (Артым, 60), Бойчук.

"Десна": Литовка, Имереков, Гитченко, Фаворов, Калитвинцев (Дегтярев, 84), Мостовой, Огиря, Кузик (Картушов, 74), Фаворов, Филиппов, Хлебас (Конопля, 88).

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Предупреждения: Мартинс (14), Фаворов (37), Дубинчак (74), Веремиенко (85).

Удаление: Кудрик (57).

Отметим, что до этого самым результативным матчем чемпионата Украины был поединок между "Шахтером" и "Зарей", завершившийся со счетом 4:3.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
17
10
3
4
29
12
17
33
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
4
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
КолосКолосКол
17
6
2
9
16
28
-12
20
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П П
7
МариупольМариупольМар
17
4
7
6
15
25
-10
19
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
17
3
3
11
11
30
-19
12
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П П В П
11
КарпатыКарпатыКар
17
2
5
10
14
31
-17
11
Забитые 14
Пропущеные 31
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

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чемпионат Украины Карпаты Львов Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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