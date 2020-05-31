"Саныч, ну вы ж меня знаете": расшифровка разговора Степаненко и Михайличенко в игре "Шахтер" – "Динамо"

Тренер киевской команды спросил у полузащитника дончан, был ли фол при отмененном голе. И Тарасу нашлось что ответить

Во время воскресного матча "Шахтер" – "Динамо" на пустом НСК "Олимпийский" телезрители могли услышать интересный разговор между полузащитником дончан Тарасом Степаненко и главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко. "Шахтер" – "Динамо" онлайн матча. Напомним, украинское "Класико", как и другие поединки возобновившейся Премьер-лиги, показывает сервис oll.tv.

На 19-й минуте матча "Шахтер" – "Динамо" состоялось первое взятие ворот: капитан киевлян Сергей Сидорчук дальним ударом прошил "штрафную" и отправил мяч в угол ворот Андрея Пятова. Однако, в результате использования системы VAR, судья Екатерина Монзуль приняла решение отменить гол и "наградила" желтой карточкой защитника киевлян Дениса Попова, который зацепил лицо Тараса Степаненко рукой до точного удара Сидорчука.

Интересной особенностью матча при пустых трибунах стала возможность телезрителей разбирать разговоры участников матча.

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После отмены гола Михайличенко обратился к Степаненко, уточнив, был ли фол, на что Тарас ответил наставнику киевлян: "Алексей Саныч, ну вы ж меня знаете". Тогда как Денис Попов, общаясь с партнерами, оценил ситуацию так: "Он сам мне на руку прибежал".

Видеообзор первого тайма "Шахтер" – "Динамо" с незасчитанным голом Сидорчука и фолом на Степаненко

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Отметим, что до воскресного противостояния в текущем сезоне гранды отечественного футбола уже успели сыграть между собой четыре матча. Причем статистика была равная – обе команды одержали по две победы. "Динамо" дважды праздновало успех с одинаковым счетом 2:1 в Суперкубке и Кубке Украины. Тогда как "Шахтер" был успешнее в Премьер-лиге, одолев киевлян 2:1 и 1:0.

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