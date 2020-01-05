Седьмой украинец в Турции: Николай Морозюк получил в "Ястребах" партнера из "Динамо"

Полузащитник Денис Гармаш перешел в "Ризеспор" - пока на шесть месяцев

Денис Гармаш / Фото: AFP

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш перешел в "Ризеспор". Турецкий клуб арендовал динамовца на шесть месяцев. В подтверждение этой информации появилось фото Гармаша со спортивным директором "Ризеспора" Йилмазом Балом в Анталии.

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"Ризеспор" арендовал Дениса Гармаша, которого оценивают в 3,5 миллиона евро, до конца текущего сезона. В составе "Черноморских ястребов" он составит компанию другому украинцу – бывшему игроку киевского "Динамо" Николаю Морозюку. В чемпионате Турции "Ризеспор" после 17-ти туров имеет в активе 20 очков и занимает 12-е место.

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Гармаш – уже седьмой украинский футболист, который сейчас выступает в Турции. Помимо упомянутого Морозюка в "Ризеспоре", за "Сивасспор" выступает Сергей Рыбалка, в "Кайсериспоре" – Артем Кравец, Александр Гладкий – в "Демирспоре", Евгений Селезнев – в "Бурсаспоре" и Евгений Опанасенко – в "Коньяспоре". Ранее мы также сообщали, что Кравец забил команде Морозюка.

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Напомним, Денис Гармаш в текущем сезоне сыграл за "Динамо" в 20-ти матчах, забил один мяч и получил четыре желтые карточки.

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