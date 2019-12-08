"Сегодня наша команда заслужила три очка": Скрипник прокомментировал игру с "Динамо"

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

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Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Динамо".

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"В Киеве далеко не всегда выигрываешь. Очень рады той победе, которую сегодня добыли. Не скажу, что она была случайная. У нас был план на игру, который сработал на 100%. Стараемся играть в футбол, смотрим на себя, а не на соперника. Если оппонент начинает перестраиваться и подстраивается под нас, это уже шаг к своему футболу", – отметил наставник.

"Поздравил ребят с победой. Они бесконечно рады. Сегодня наша команда заслужила три очка. Мы были смелыми, целеустремленными. То, что нарабатывали, сработало в полной мере. Быть может, где-то мы растерялись после удаления у "Динамо", но это уже в прошлом", – рассказал Виктор Скрипник.

Ранее в луганской "Заре" заговорили о спецраздевалках для геев: новые откровения скандального Рафаилова. В руководстве луганского клуба, за которым закрепилось прозвище "Мужики", развили пикантную тему.

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