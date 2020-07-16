"Сегодня просто что-то не получилось": тренер "Зари" отреагировал на поражение от "Динамо"

В четверг вечером в чемпионате Украины завершился 31-й тур. В битве за Лигу чемпионов "Динамо" добыло волевую победу над "Зарей" и вышло на второе место. Луганская команда держится на третьей строчке, опережая на два пункта "Десну". В последнем туре, в воскресенье, соперники сойдутся между собой в Запорожье.

Реклама

Пока что наставник "Зари" Виктор Скрипник поделился в эфире передачи "Профутбол" своими впечатлениями от поединка на "Олимпийском":

"Место, на котором мы даже сейчас находимся, – это уже мечта. Была лобовая игра за второе место, "Динамо" заслуженно выиграло. Мы тоже хорошо играли, был зрелищный футбол, мы имели моменты, просто мастерство не купишь. Имеем то, что имеем. Через два дня у нас игра, можно сказать, за третье место с "Десной". Так что мы стараемся восстановиться и готовиться к воскресенью. После замены Вербича расслабления не должно быть, не в таких матчах. Там такие ребята на лавке сидят, что выходят и улучшают игру. Мы стараемся смотреть на себя. Обидно, что свои голы не забили. У нас есть квалифицированные игроки: Юрченко, Громов, Кабаев, которые могут сыграть как следует. Сегодня просто что-то не получилось. Еще раз скажу, что голову пеплом посыпать не будем, готовимся к следующему матчу".

Читайте также: расписание, прогноз и результаты 31-го тура чемпионата Украины.

Смотрите, как "Заря" играла вничью с "Шахтером" на НСК "Олимпийский"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама