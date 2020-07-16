Українська
$ 27,12
31,03

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Сегодня просто что-то не получилось": тренер "Зари" отреагировал на поражение от "Динамо"

16 июля, 22:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виктор Скрипник остался доволен и третьим местом в чемпионате Украины

В четверг вечером в чемпионате Украины завершился 31-й тур. В битве за Лигу чемпионов "Динамо" добыло волевую победу над "Зарей" и вышло на второе место. Луганская команда держится на третьей строчке, опережая на два пункта "Десну". В последнем туре, в воскресенье, соперники сойдутся между собой в Запорожье.

Реклама

Пока что наставник "Зари" Виктор Скрипник поделился в эфире передачи "Профутбол" своими впечатлениями от поединка на "Олимпийском":

"Место, на котором мы даже сейчас находимся, – это уже мечта. Была лобовая игра за второе место, "Динамо" заслуженно выиграло. Мы тоже хорошо играли, был зрелищный футбол, мы имели моменты, просто мастерство не купишь. Имеем то, что имеем. Через два дня у нас игра, можно сказать, за третье место с "Десной". Так что мы стараемся восстановиться и готовиться к воскресенью.

После замены Вербича расслабления не должно быть, не в таких матчах. Там такие ребята на лавке сидят, что выходят и улучшают игру. Мы стараемся смотреть на себя. Обидно, что свои голы не забили. У нас есть квалифицированные игроки: Юрченко, Громов, Кабаев, которые могут сыграть как следует. Сегодня просто что-то не получилось. Еще раз скажу, что голову пеплом посыпать не будем, готовимся к следующему матчу".

Читайте также: расписание, прогноз и результаты 31-го тура чемпионата Украины.

Смотрите, как "Заря" играла вничью с "Шахтером" на НСК "Олимпийский"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол комментарий чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Виктор Скрипник

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
"Александрия" – "Динамо": онлайн-трансляция матчаЧУ по футболу
В Киеве попрощались с легендарным футболистом
В Киеве попрощались с легендарным футболистом "Динамо"ЧУ по футболу
"Шахтер" – "Колос": когда и где смотреть матч чемпионата УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять