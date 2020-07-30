Село из Украины – в еврокубках! Улетное видео из раздевалки "Колоса" после победы над "Мариуполем"

Подопечные Руслана Костышина не скрывали своих эмоций, выиграв на финише дебютного сезона в УПЛ путевку в Лигу Европы

В соцсетях появилось видео празднования "Колосом" победы над "Мариуполем" 1:0 в финальном матче плей-офф украинской Премьер-лиги, который накануне в присутствии 5073 болельщиков состоялся на НСК "Олимпийский". Напомним, этот выигрыш принес клубу из села Ковалевка Васильковского района Киевской области, где проживает 1646 человек, путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

"Вы понимаете, что произошло сейчас? Потому что я – нет", – признался футболист "Колоса", сын главного тренера команды Денис Костышин, выложив у себя в Instagram эмоциональное видео из раздевалки селян после игры. Игроки "Колоса" прыгают от счастья, положив друг другу руки на плечи.

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Ранее тренер сельского "Колоса" поделился эмоциями от выхода в Лигу Европы. "На мне сейчас коктейль из пива и шампанского", – заявил после победы над "Мариуполем" Руслан Костышин.

При этом, напомним, тренер "Мариуполя" попрощался с клубом после поражения от "Колоса" в матче за Лигу Европы. Александр Бабич и его штаб покидают азовский клуб, не сумев выполнить задачу попадания в еврокубки.

Смотрите обзор матча "Колос" – "Мариуполь" (1:0)

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Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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