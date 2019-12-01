Сенсация года: "Шахтер" не смог обыграть "Мариуполь" в чемпионате Украины

Две команды из Донецкой области сыграли между собой вничью 1:1

"Мариуполь" смог взять ничью в матче с "Шахтером" / Фото: официальный сайт УПЛ

Очень неожиданным оказался результат сегодняшнего матча украинской Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал земляков по Донецкой области из "Шахтера". Казалось, чемпиону Украины не составит труда обыграть более скромных земляков, однако не тут-то было. Встреча завершилась сенсационной ничьей 1:1. К слову, смотрите расписание и все результаты 16-го тура Премьер-лиги.

Уже на 15-й минуте "Шахтер" повел в счете после того, как Тайсон реализовал 11-метровый. Заработал пенальти Евгений Коноплянка. Смотрите, как это было.

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Однако в начале второй половины, на 49-й минуте, команда Александра Бабича сравняла счет. Счастью Ильи Путри не было предела.

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Мог подсобить "горнякам" чемпион мира среди молодежи Данило Сикан, но после его удара защитники вынесли мяч практически с линии ворот. Как ни старался "Шахтер", но победить в Мариуполе сегодня так и не смог.

"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Чоботенко, Дава, Петерман, Мишнев, Полегенько, Горбунов, Тищенко, Путря (Бондар, 88), Фомин (Выскребенцев, 17; Романюк, 90)

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Бондарь, Исмаили, Степаненко, Тайсон, Болбат, Тете (Соломон, 58), Маркос Антонио (Майкон, 78), Коноплянка, Сикан (Борячук, 69)

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