Сенсация от селян: "второй Шева" и первый легионер "Колоса" отправили "Десну" в нокаут

Претендент на Лигу чемпионов потерпел внеплановое поражение от команды, которая борется за выживание

"Колос" vs "Десна" / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу произошла сенсация. На "Оболонь-Арене" черниговская "Десна", которая ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов с "Динамо", "Александрией" и "Зарей", всухую проиграла сельскому "Колосу" – 0:2. За "Колос" голами отличились обладатель Суперкубка-2007 в составе киевского "Динамо" Владимир Лысенко, которого в свое время называли "вторым Шевченко", а также исландский новичок Арни Вильхамссон.

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Отметим, что для Арни Вильхамссона гол в ворота "Десны" стал первым в футболке "Колоса". Несколькими днями ранее этот исландский нападающий, в свое время успешно выступавший за "Черноморец", стал первым легионером в истории клуба из села Ковалевка.

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Смотрите видео гола Лысенко, положившего начало победе "Колоса"

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"Колос" – "Десна" – 2:0

Голы: Лысенко, 30, Вильхамссон, 72

"Колос": Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Милько, Задоя, Ориховский (Смирный, 70) – Кожушко (Ильин, 60), Вильхамссон (Рябов, 90+2), Лысенко

"Десна": Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Западня (Картушов, 64) — Огиря, Богданов (Филиппов, 73) — Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык (Хлебас, 73) — Дегтярев

Предупреждения: Задоя, Парамонов, Ильин – А. Фаворов, Имереков, Гитченко

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