Сергей Палкин: "Единственная звезда в "Шахтере" – это клуб"

Гендиректор чемпионов Украины рассказал о том, как в украинском гранде принимаются решения о трансферах

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире передачи "Реальная политика на "Украине 24" ответил на вопрос относительно трансферных решений в донецком клубе.

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На вопрос ведущего "Не может ли быть такого, как, например, в английской лиге, что какой-то звездный тренер говорит: "А ну подать мне какого-то знаменитого нападающего или я ухожу"?, гендиректор "Шахтера" ответил следующее:

"Нет, у нас такого не может быть и не будет. Единственная звезда – это клуб. Поэтому клуб принимает решение кого покупать, и кого продавать. Это главный аспект. Вот мы играем 4-2-3-1. Когда Луческу пришел, он пытался что-то свое придумать. Фонсека тоже хотел играть 4-4-2, потом вернулся на 4-2-3-1. Каштру принял эту схему, по которой мы играем, и видите, какой успешный сезон он провел. Повторюсь – когда тренер к нам приходит, он становится частью всего механизма".

Напомним, что в сезоне 2019/2020 "Шахтер" стал чемпионом за пять туров за завершения сезона. В итоге команда Луиша Каштру опередила ближайших преследователей – "Динамо" – на 23 очка. Таблица чемпионата Украины.

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