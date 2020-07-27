Українська
$ 27,76
32,22

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Сергей Палкин: "Единственная звезда в "Шахтере" – это клуб"

27 июля, 10:28

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Гендиректор чемпионов Украины рассказал о том, как в украинском гранде принимаются решения о трансферах

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире передачи "Реальная политика на "Украине 24" ответил на вопрос относительно трансферных решений в донецком клубе.

Реклама

На вопрос ведущего "Не может ли быть такого, как, например, в английской лиге, что какой-то звездный тренер говорит: "А ну подать мне какого-то знаменитого нападающего или я ухожу"?, гендиректор "Шахтера" ответил следующее:

"Нет, у нас такого не может быть и не будет. Единственная звезда – это клуб. Поэтому клуб принимает решение кого покупать, и кого продавать. Это главный аспект. Вот мы играем 4-2-3-1. Когда Луческу пришел, он пытался что-то свое придумать. Фонсека тоже хотел играть 4-4-2, потом вернулся на 4-2-3-1. Каштру принял эту схему, по которой мы играем, и видите, какой успешный сезон он провел. Повторюсь – когда тренер к нам приходит, он становится частью всего механизма".

Напомним, что в сезоне 2019/2020 "Шахтер" стал чемпионом за пять туров за завершения сезона. В итоге команда Луиша Каштру опередила ближайших преследователей – "Динамо" – на 23 очка. Таблица чемпионата Украины.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
32
26
4
2
80
26
54
82
Забитые 80
Пропущеные 26
Разница 54
Результаты последних матчей: Н В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
32
18
5
9
65
35
30
59
Забитые 65
Пропущеные 35
Разница 30
Результаты последних матчей: П В Н П П
3
ЗаряЗаряЗар
32
17
7
8
50
29
21
58
Забитые 50
Пропущеные 29
Разница 21
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
4
ДеснаДеснаДес
32
17
5
10
59
33
26
56
Забитые 59
Пропущеные 33
Разница 26
Результаты последних матчей: Н П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
32
14
7
11
49
47
2
49
Забитые 49
Пропущеные 47
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н Н П
6
КолосКолосКол
32
10
2
20
33
59
-26
32
Забитые 33
Пропущеные 59
Разница -26
Результаты последних матчей: В П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
32
15
4
13
42
42
0
49
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
32
12
9
11
40
46
-6
45
Забитые 40
Пропущеные 46
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В В
9
ОлимпикОлимпикОли
32
10
6
16
32
47
-15
36
Забитые 32
Пропущеные 47
Разница -15
Результаты последних матчей: В В В П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
32
9
7
16
23
48
-25
34
Забитые 23
Пропущеные 48
Разница -25
Результаты последних матчей: П П В Н Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
32
5
9
18
25
57
-32
24
Забитые 25
Пропущеные 57
Разница -32
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Сергей Палкин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу
Стало известно о переговорах
Стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренераЧУ по футболу
Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в
Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в "Динамо"ЧУ по футболу
Луческу согласовал условия контракта с
Луческу согласовал условия контракта с "Динамо", ждем официального объявленияЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять