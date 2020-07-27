Сергей Палкин о переходе Луческу в "Динамо": "Мистеры так не поступают"

После завершения Премьер-лиги 2019/2020 стало известно, что к следующему чемпионату"Динамо" будет готовить Мирча Луческу, который ранее 12 лет тренировал "Шахтер". Возвращение румынского специалиста в Украину вызвало неоднозначную реакцию. В эфире канала "Украина 24" на вопросы о Луческу ответил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

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- Если вспомнить обстоятельства ухода Луческу в 16-м году, то каковы они были на самом деле?

- По большому счету, он себя исчерпал. Более того, мне кажется, что клуб вырос и пошел вверх, а Луческу остался на прежнем уровне. Поэтому президент клуба еще за полгода до того, как закончился контракт, дал задание найти варианты по будущему тренеру.

- То есть это было решение не в последний момент, когда выяснилось, что "Шахтер" не становится чемпионом?

- Нет, еще за полгода до окончания контракта. Это решение было достаточно продуманным, президент понимал, на что он идет. Это не было сиюминутное принятие решения.

- Политика клуба – выращивать звезд и продавать их втридорога в более богатые команды?

- Да, это наша политика. Мы берем молодых ребят, воспитываем их и продаем. Это наша выстроенная политика трансферов, которую президент еще много лет назад заложил. Акцент сделали на Бразилию, потому что там играют ребята, которые показывают красивый атакующий футбол. Президенту такой стиль нравится, и в этом направлении мы долгое время идем и имеем хороший успех.

- Правда, что Луческу просился обратно, когда уходил Фонсека?

- Да. Дважды просился обратно. И дважды получил отказ. Если вернуться к этому решению, не продлевать контракт с Луческу, то это было обдуманное, достаточно глубокое решение. Поэтому, если президент его принял, то он назад не сыграет.

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- А почему ушел Фонсека?

- Потому что "Рома" появилась на пути. По большому счету, это первый раз в истории Украины, когда мы отдавали тренера за компенсацию. Мало того, что он выиграл 7 трофеев, так мы еще немного подзаработали.

- Фактор потери родного стадиона сыграл свою роль в неудачах "Шахтера"?

- Какая-то роль, может, была, но когда пришел Фонсека, сейчас пришел Каштру, то у нас тоже нет стадиона и мы продолжаем выигрывать. Поэтому на 100% сложно сказать, какое это было влияние, но однозначно определенное было, потому что одно дело, когда мы жили в Донецке, у нас были болельщики, стадион, базы и весь город был заточен под наши победы. Когда это все исчезло, естественно, определенное влияние это возымело.

- У Суркисов плохо с деньгами? Неужели они не могли найти более перспективного тренера?

- Сложно ответить на этот вопрос, потому что мы уже анализировали причины принятия этого решения, но ответ найти очень сложно. Единственное, когда президент "Динамо" подходил к ультрас и сказал, что беседовал с Луческу и он не очень доволен, что президент "Шахтера" его уволил, поэтому он якобы злой на него и хочет доказать, что это было неправильное решение. Может быть, это одна из причин. Но также мы не должны обходить стороной принятие решения самим Луческу. Потому что, например, я проработал в клубе больше 17 лет. Я не представляю, что я могу очутиться в киевском "Динамо". Я не иностранец, может, у иностранцев это происходит проще. Но первый ассистент Луческу Карло Николини отказался приходить в "Динамо", когда Луческу его пригласил. Более того, он сказал, что "не смогу ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера". Хотя ситуация у него сложная, он находится в Брешии. Это место – главный эпицентр пандемии в Италии. Президент его, кстати, хорошо оценивает, уважает, потому что он серьезный профессионал. Более того, когда он работал у нас, после каждой игры они созванивались, обсуждали игру, обсуждали всех футболистов. Поэтому для президента это очень большой профессионал, и для Луческу это очень большая потеря, что он не пошел с ним. Но, с другой стороны, с ним пошел Спиридон, его ассистент, хотя, по большому счету, его функции больше сводятся к переводу, а не к тренировочному процессу.

- Говорят, что там уже кто-то переводит записи Валерия Лобановского на румынский.

- Если подытожить, то вы знаете, что Луческу называют мистером. Но тот поступок, который он совершил – мистеры так не поступают. Мы выстроили такую систему, когда клуб создает тренера, а не наоборот. Поэтому когда тренер приходит к нам, он становится частью большого механизма, который заточен на победу. Если вы посмотрите на нашу трансферную политику, ни один из тренеров никогда не влиял на нее и никогда не будет влиять.

- Не может быть такого, как, например, в английской лиге, что какой-то звездный тренер говорит: "Подать мне какого-то знаменитого нападающего или я ухожу"?

- Нет, у нас такого не может быть и не будет. Единственная звезда – это клуб. Поэтому клуб принимает решение, кого покупать и кого продавать. Это главный аспект. Вот мы играем 4-2-3-1. Когда Луческу пришел, он пытался что-то свое придумать. Фонсека тоже хотел играть 4-4-2, потом вернулся на 4-2-3-1. Каштру принял эту схему, по которой мы играем, и видите, какой успешный сезон он провел. Повторюсь – когда тренер к нам приходит, он становится частью всего механизма.

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Все подробности в спецтеме Луческу в "Динамо"

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