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Сергей Ребров отказался возглавить "Динамо", а имя иностранца держат в тайне на время переговоров

22 июля, 13:08

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский специалист не собирается возвращаться в Киев

Возвращение Сергея Реброва на пост главного тренера "Динамо" отменяется. Как сообщает Dynamo.kiev.ua, 46-летний наставник венгерского "Ференцвароша", получив на днях предложение от киевского клуба, взял время на размышление, но в итоге ответил отказом. Также сообщается, что вместе с Алексеем Михайличенко уйдет и его тренерский штаб – ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

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Теперь руководство "Динамо" вынуждено перейти к рассмотрению других кандидатов. Несмотря на слухи вокруг наставника "Зари", кандидатура украинского специалиста пока не является приоритетной для "бело-синих". Да и сам Виктор Скрипник пообещал не уходить из луганского клуба в следующем сезоне. Кроме того, как сообщает источник, в "Динамо" вообще не рассматривают вариант с приглашением Юрия Калитвинцева.

Сергей Ребров

Сергей Ребров / Фото: Reuters

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А вот кандидатура главного тренера полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова – в поле зрения руководства киевского клуба. Также в "Динамо" рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Белица, о котором сообщалось накануне. Имя тренера на начальной стадии переговоров держится в строгой тайне, но этот наставник хорошо известен украинскому болельщику.

Смотрите, как "Динамо" в последнем туре проиграло "Колосу"

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