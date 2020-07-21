Сергей Ребров получил предложение вернуться в "Динамо" и взял время на размышление

После отставки главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров получил предложение вернуться в Киев и вновь возглавить столичный клуб – сообщает dynamo.kiev.ua. Тем временем футболисты после окончания чемпионата Украины ушли в недолгий отпуск.

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По информации источника, 46-летний Ребров после получения предложения от "бело-синих" взял время на размышления. В то же время главный тренер "Зари" Виктор Скрипник, которого также сватали в "Динамо" после "бронзы" луганского клуба в УПЛ, предложения возглавить киевлян пока не получал.

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

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Напомним, что Ребров уже возглавлял "Динамо" с 2014-го по 2017 год, дважды выиграл с ним чемпионский титул и довел до 1/4 финала Лиги Европы. После этого украинец тренировал "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, а с лета 2018-го года работает с "Ференцварошем". Ранее мы сообщали, что легендарный футболист киевского "Динамо" стал лучшим тренером сезона в Венгрии. Ребров привел "Ференцварош" ко второму титулу подряд.

"Динамо" Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тем временем "Динамо" после поражения в последнем матче чемпионата Украины с "Колосом" 19 июля ушло в отпуск. Но на этот раз отдых для футболистов продлится 10 дней, и снова команда соберется вместе уже 30 июля. Подготовка к новому сезону будет проходить в Киеве, а именно – на загородной клубной базе "Динамо" в Конча-Заспе. Старт сезона-2020/2021 предварительно запланирован на 22 августа, но эту дату еще должен утвердить исполком УАФ.

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