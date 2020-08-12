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"Сериалы "Игра престолов" и "Викинги" смотрю на английском": скрытые таланты вратаря "Шахтера"

12 августа, 21:51

Елена Павлова Елена Павлова

Футболист всегда носит с собой подарок мамы от сглаза

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин после победы дончан над "Базелем" в четвертьфинале Лиги Европы стал героем проекта "Личные вещи" в приложении "Shakhtar Club" и рассказал, что всегда находится у него под рукой и без каких вещей не сможет прожить и дня.

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AirPods. "Немаловажный аксессуар для любого человека, – говорит самый молодой капитан "Шахтера" Трубин. – Практически все слушают музыку. Перелеты и путешествия в автобусе без музыки переносить тяжело".

Книга "Крестный отец". "Я только начал эту книгу, но когда есть свободное время, почему бы и не уделить этому внимание? На протяжении сборов могу одну книгу максимум прочесть, а так стараюсь, когда есть желание, почитать не на скорость, не на количество, а просто для себя, для удовольствия".

Анатолий Трубин

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Шпилька. "Не то, чтобы я ей часто пользуюсь. Мне мама дала ее на удачу, от сглаза, и я всегда ее ношу с собой. Я не особо суеверный, но это подарок, поэтому он всегда со мной".

Валентинка. "Год назад, если не ошибаюсь, на 14 февраля девушка подарила. Это память, и она тоже всегда со мной. Когда девушка училась в Харькове, то на каждый домашний матч приходила. Сейчас мы живем вместе, поэтому не всегда получается прийти. Она приезжала на все домашние матчи Лиги чемпионов в прошлом году и на некоторые матчи чемпионата Украины".

Анатолий Трубин

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ноутбук. "Посмотреть фильм, видео, сериал и стараюсь учить английский, поэтому просматриваю материалы, разные видео, стараюсь смотреть сериалы на английском. Смотрел "Игру престолов" и сейчас мне нравится сериал "Викинги". В "Игре престолов" любимый персонаж – Джон Сноу. Актер хорошо исполнил эту роль и как человек он, думаю, тоже хороший".

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Напомним, что Shakhtar Club – это уникальный шанс стать ближе к команде, заглянуть за кулисы и узнать все, чем живет "Шахтер".Пользователей сервиса ждет уникальный контент: эксклюзивные интервью с футболистами и тренерами "горняков", видео околофутбольной жизни, прямые эфиры, вебинары, новые проекты и множество других сюрпризов.

Ранее Пятов объяснил, почему не восхваляет юного вратаря "Шахтера" Трубина.

Смотрите, как "Шахтер" переиграл "Базель" в Лиге Европы

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вратарь вещи Шахтер Донецк Анатолий Трубин

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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