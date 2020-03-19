Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Сейчас главное – это безопасность каждого из нас": игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам

19 марта, 11:06

Максим Перепелица

Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемие

Игроки киевского "Динамо", Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский, записали специальное видеообращение, в котором призвали всех к ответственности в борьбе с коронавирусом.

"Футбол обязательно вернется, но сейчас главное – это безопасность каждого из нас. Мы призываем всех болельщиков "Динамо": Будьте ответственными – максимально ограничьте социальные контакты, особенно, если Вам за 60 лет! Коронавирус очень опасен именно для пожилых людей. Объясните это своим близким и знакомым Если чувствуете недомогание – обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу, следуйте его рекомендациям Сохраняйте спокойствие. Как быстро мы преодолеем это сложное время – зависит от каждого из нас И тогда футбол скоро вернется к нам всем!

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных.

В тренде
Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Смотрите, как 15-летний парень изобрел светодиодные и интерактивные маски:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев коронавирус

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Карантин в Киеве: матч
Карантин в Киеве: матч "Динамо" – "Александрия" успеет пройти со зрителями – СМИФутбол
Поражение
Поражение "Шахтера" и ничья "Динамо": все результаты 23-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...