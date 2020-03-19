"Сейчас главное – это безопасность каждого из нас": игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам

Игроки киевского "Динамо", Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский, записали специальное видеообращение, в котором призвали всех к ответственности в борьбе с коронавирусом.

"Футбол обязательно вернется, но сейчас главное – это безопасность каждого из нас. Мы призываем всех болельщиков "Динамо": Будьте ответственными – максимально ограничьте социальные контакты, особенно, если Вам за 60 лет! Коронавирус очень опасен именно для пожилых людей. Объясните это своим близким и знакомым Если чувствуете недомогание – обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу, следуйте его рекомендациям Сохраняйте спокойствие. Как быстро мы преодолеем это сложное время – зависит от каждого из нас И тогда футбол скоро вернется к нам всем!

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных.

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