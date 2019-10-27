Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Шахтер" – "Александрия": букмекеры не верят в гостей

27 октября, 13:28

Матч пройдет на ОСК "Металлист"

Александрия Шахтер

Александрия Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 27-го октября, состоится матч двенадцатого тура чемпионата Украины, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать "Александрию". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" с видео голов и яркими фото с матча.

Читайте также:где смотреть матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Александрия"

Букмекеры уже сделали прогноз на этот поединок. Явным фаворитом в поединке видят хозяев. На "горняков" можно поставить с коэффициентом в 1,17, ничья расценивается 7,25, а победа гостей расценивается в 16,25.

Реклама

Читайте также: Скандальный пенальти в ворота "Шахтера": Пятов рассказал, что не увидел судья

На текущей неделе оба коллектива свои поединки группового этапа еврокубков завершили вничью. "Шахтер" в Харькове расписал мировую с загребским "Динамо", а "Александрия" во Франции отстояла паритет с "Сент-Этьеном".

В тренде
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
"Динамо" vs "Копенгаген"

Ранее мы писали, что Мирча Луческу заявил о том, что Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался багажом весь период работы в "Шахтере". Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано.

Шахтёр — Колос. Обзор матча. 6:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Карпаты" и испытание непобедимого "Шахтера": расписание и результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" обыгрывает "Александрию" и выходит на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Совершать такие фолы, как Пятов, нельзя": Маркевич высказался о матче "Шахтера" с ЗагребомЛига чемпионов
"Динамо" теряет самого татуированного футболиста УПЛ перед игрой с "Шахтером"ЧУ по футболу
"Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроковЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...