"Шахтер" – "Александрия": букмекеры не верят в гостей

Александрия Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 27-го октября, состоится матч двенадцатого тура чемпионата Украины, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать "Александрию". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" с видео голов и яркими фото с матча.

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Букмекеры уже сделали прогноз на этот поединок. Явным фаворитом в поединке видят хозяев. На "горняков" можно поставить с коэффициентом в 1,17, ничья расценивается 7,25, а победа гостей расценивается в 16,25.

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На текущей неделе оба коллектива свои поединки группового этапа еврокубков завершили вничью. "Шахтер" в Харькове расписал мировую с загребским "Динамо", а "Александрия" во Франции отстояла паритет с "Сент-Этьеном".

Ранее мы писали, что Мирча Луческу заявил о том, что Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался багажом весь период работы в "Шахтере". Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано.

Шахтёр — Колос. Обзор матча. 6:0

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