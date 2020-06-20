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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Александрия": где смотреть матч чемпионата Украины

20 июня, 15:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В субботу, 20 июня, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится матч 27-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий "Шахтер" примет "Александрию". Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Александрия" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

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"Шахтер" находится в шаге от чемпионского титула. Для этого им нужно сегодня обыграть "Александрию", после чего подопечные Луиша Каштру станут недосягаемы для соперников и оставшиеся пять туров будут для них подготовкой к оставшимся матчам Лиги Европы, которые стартуют в начале августа. Напомним, что "горняки" в первом матче 1/8 финала обыграли "Вольфсбург" со счетом 2:1. Как мы писали ранее, Лигу Европы доиграют в Германии в формате мини-турнира.

А вот "Александрия" усложнила себе борьбу за Лигу Европы, проиграв два предыдущих матча с общей разницей мячей 1:10. Команда Владимира Шарана опустилась на пятую строчку и уже на шесть баллов отстает от "Зари" и "Десны".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Букмекеры не сомневаются, что сегодня победу отпразднует "Шахтер": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.30, на ничью – 5.80, на победу "Александрии" – 8.80.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Александрия":

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в предыдущем туре:

Смотрите, как "Александрия" была разгромлена "Десной":

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трансляция чемпионат Украины Шахтер Донецк где смотреть ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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