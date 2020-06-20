"Шахтер" – "Александрия": где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В субботу, 20 июня, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится матч 27-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий "Шахтер" примет "Александрию". Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Александрия" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

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"Шахтер" находится в шаге от чемпионского титула. Для этого им нужно сегодня обыграть "Александрию", после чего подопечные Луиша Каштру станут недосягаемы для соперников и оставшиеся пять туров будут для них подготовкой к оставшимся матчам Лиги Европы, которые стартуют в начале августа. Напомним, что "горняки" в первом матче 1/8 финала обыграли "Вольфсбург" со счетом 2:1. Как мы писали ранее, Лигу Европы доиграют в Германии в формате мини-турнира.

А вот "Александрия" усложнила себе борьбу за Лигу Европы, проиграв два предыдущих матча с общей разницей мячей 1:10. Команда Владимира Шарана опустилась на пятую строчку и уже на шесть баллов отстает от "Зари" и "Десны".

Букмекеры не сомневаются, что сегодня победу отпразднует "Шахтер": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.30, на ничью – 5.80, на победу "Александрии" – 8.80.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Александрия":

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в предыдущем туре:

Смотрите, как "Александрия" была разгромлена "Десной":

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