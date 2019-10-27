"Шахтер" – "Александрия": онлайн матча наших представителей в еврокубках

Сможет ли команда Шарана отобрать очки у "горняков"?

Александрия Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Сегодня, 27 октября, пройдет центральный матч 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют "Шахтер" и "Александрия". Встреча состоится на стадионе ОСК "Металлист". Обслужит матч бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" с видео голов и яркими моментами.

Онлайн "Шахтер" – "Александрия" 0:0

После 11 туров "Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" выиграли 11 матчей из 11-ти и набрали 33 очка. "Александрия" находится четвертом месте в таблице, имея в активе 19 очков.

Во вторник "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2), видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

В первом круге "Шахтер" обыграл "Александрию" в гостях со счетом 3:1.

На матч 12-го тура чемпионата Украины "горняки" отправились без Николая Матвиенко. В предварительной заявке "Шахтера" было 20 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин; защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Исмаили;

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полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Марлос, Тете, Дентиньо, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Маркос Антонио;

нападающий: Жуниор Мораес.

Перед очной встречей с "Шахтером" подопечные Владимира Шарана, наверное, не забудут выезд во Францию, где сыграли вничью с "Сент-Этьеном", добыв в своей истории первые очки в еврокубках на выезде.

Владимир Шаран / Фото: AFP

Парням нужно отдохнуть, а нам работать. Нужно думать, кто сможет выйти в матче против "Шахтера". Нужно постараться выдержать этот темп, этот график. Это футбол, от этого никуда не денешься", – рассказал тренер "Александрии" Владимир Шаран.

В противостоянии с александрийцами у "Шахтера" 17 побед, одна ничья и одно поражение.

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Шахтёр — Колос. Обзор матча. 6:0

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