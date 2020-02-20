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"Шахтер" – "Бенфика": видео голов Лиги Европы и самые интересные моменты матча в Харькове

20 февраля, 22:19

Видеоповтор отменил гол "горняка" Марлоса в первом тайме

Сегодня на стадионе "Металлист" в Харькове в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы чемпион Украины донецкий "Шахтер" принимал португальского гранда "Бенфику". После первого тайма на табло горело 0:0, но после перерыва игра стала намного результативнее, и"Шахтер" оказался сильнее "Бенфики"в первой половине этого противостояния – 2:1.

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Марлос забил уже на 21-й минуте – хладнокровно сыграл на добивании после того, как Влаходимос парировал удар Мораеса. Главный судья поначалу собирался засчитать этот гол, но видеоповтор показал, что Марлос в начале эпизода – во время передачи от Патрика – был в положении вне игры. До перерыва у дончан еще возникали моменты, но счет так и остался 0:0.

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Во втором тайме зрители наконец-то увидели гол, и не один. Открыл счет Патрик бильярдным ударом в правый угол на 56-й минуте.

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"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы

"Бенфика" отыгралась через 10 минут, но ситуация сложилась нетривиальная. Сначала у гостей забил Тавареш, но рефери отправился смотреть видеоповтор, отменяет гол и назначает 11-метровый в ворота "Шахтера" за фол на Серви. Пятов пытался выручить, но Пицци таки реализовал пенальти.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" победит, Мораес забьет – прогноз букмекеров на матч против "Бенфики" в Лиге Европы. Тем не менее аналитики считают, что у "Бенфики" больше шансов выйти в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния. На данный момент котировки разделились таким образом: 1.64 на "Бенфику" и 2.34 – на "Шахтер". В процентном соотношении это 59 на 41 в пользу португальцев.

Смотрите, как "Шахтер" играл на зимних сборах

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы видео голов Шахтер Донецк Бенфика Марлос

Источник: Сегодня|Спорт

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