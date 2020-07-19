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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" без главного тренера упустил победу в последнем матче чемпионата, но установил невероятный рекорд

19 июля, 23:42

Елена Павлова Елена Павлова

Луиш Каштру на пару дней уехал домой в Португалию, а его подменяли ассистенты Дарио Срна и Витор Северино

В 32-м туре украинской Премьер-лиги чемпион страны "Шахтер" на выезде встречался с "Александрией", которая бы при любом раскладе не поднялась выше пятого места в турнирной таблице и теперь готовятся к плей-офф за Лигу Европы. Ранее мы сообщали, что по одному молодому футболисту "Шахтера" и "Динамо" прошли первый раунд отбора премии Golden Boy.

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Стоит отметить возвращение на поле после травмы у "оранжево-черных" Валерия Бондаря, а капитанская повязка в этой встрече досталась Сергею Болбату. Помимо ряда основных игроков, не было на лавке для запасных "Шахтера" и главного тренера донецкой команды Луиша Каштру. Специалист на пару дней уехал домой в Португалию, а его подменяли в этой встрече ассистенты Дарио Срна и Витор Северино.

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На 24-й минуте счет в поединке открыл Тете с передачи Соломона. А затем уже сам Манор шикарным ударом со штрафного удвоил преимущество "горняков" на 32-й минуте. Создавалось впечатление, что футболисты донецкой команды доведут дело до победы, но александрийцы проявили характер – на 90-й минуте Довгий отыграл один мяч, а Банада сравнял счет спустя минуту – 2:2.

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"Шахтер" завершает нынешний сезон УПЛ, набрав 82 балла и установив рекорд чемпионатов Украины по отрыву чемпиона от серебряного призера. В этом сезоне "горняки" опередили ближайшего преследователя, "Динамо", на невероятные 23 очка!

Теперь команда Луиша Каштру начинает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с "Вольфсбургом", который состоится 5 августа в Киеве на поле НСК "Олимпийский".

Смотрите, как "Шахтер" в прошлом туре переиграл "Колос"

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видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк Александрия премьер-лига Манор Соломон

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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